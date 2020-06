Delfina Pignatiello, ante la imposibilidad de entrenar: "No descarto dejar de nadar"

Además, la joven deportista señaló que la natación es un deporte que no se puede reemplazar con ejercicios afuera del agua, y todas sus rivales están entrenando, lo que la coloca a ella en una situación de desventaja. "Yo tengo ganas de representar a mi país y ponerme mi bandera, pero me gustaría hacerlo bien y no ir mal preparada", detalló.

Por otro lado, explicó que el último año de preparación para un Juego Olímpico es esencial, y que le toma por lo menos tres meses recuperar el estado físico y mental para poder competir a ese nivel. "Saber que ni siquiera llegué preparada me frustra muchísimo, y entra en consideración ni siquiera intentarlo. También entra en consideración dejar de nadar si esto se sigue extendiendo", expresó en diálogo con TN.

"Quiero ir a los Juegos Olímpicos a representar a mi país de la mejor manera posible, que es para lo que me estoy preparando hace tres años, pero me gusta hacerlo bien y para eso mi cuerpo necesita estar preparado. No quiero a hacer solo un jueguito", comentó Pignatiello.

Por su parte, Gustavo Roldán, el entrenador de Pignatiello, explicó que, durante la cuarentena, China puso a sus deportistas olímpicos durante dos meses en dos centros de entrenamiento y, una vez terminado el aislamiento, volvieron con tres récords asiáticos.

"Hace 9 semanas que se presentaron los protocolos de cuidado y precaución para volver a entrenar y son excelentes, pero no hubo respuesta. Nos ofrecieron alojarnos en otra provincia con una situación epidemiológica mejor, para que Delfina pudiese nadar, pero esa solución la necesitábamos antes. Hoy, 9 semanas después, es tarde", aseveró Roldán.