Transporte: el 75,8% de los subsidios fue para el AMBA entre enero y julio

Esa última cifra había sido prometida el martes por el ministro de Economía, Sergio Massa, a los mandatarios del Norte Grande, en el marco de un desembarco en Santiago del Estero. La presión que brotó desde el interior incluyó también un paso por el Congreso este miércoles de un ramillete de intendentes -el cordobés Martín Llaryora, el rosarino Pablo Javkin y el santafesino Emilio Jatón- y de miembros de la Comisión Federal de Transporte (Cofetra).

La discusión tiene coletazos directos en la prestación del servicio de transporte: la Unión Tranviarios Automotor (UTA) viene de llevar adelante un paro de 48 horas de los choferes de colectivos del interior del país, en reclamo del pago del aumento salarial acordado en paritarias. Y ya lanzó una nueva huelga para la semana que viene, de 72 horas, frente a la falta de entendimiento en las negociaciones en el Ministerio de Trabajo.

PAG20diario21OCT.jpg

La radiografía sobre la distribución de los subsidios al transporte de pasajeros entre enero y julio fue elaborada por Politikon Chaco, que destacó además que esa tajada de fondos sobre el total fue levemente superior al 75,1% registrado en el mismo período de 2021.

“En el marco de los pedidos de gobernadores, principalmente del Norte Grande, en relación con la necesidad de ampliar los fondos destinados a subsidios al transporte público, los datos del Ministerio de Transporte de la Nación muestran que, lejos de achicar la brecha en la distribución, la misma se amplió en favor del AMBA y de ese modo, las asimetrías exigentes en el reparto continúan vigentes y fortalecidas”, sostuvo la consultora que dirige Alejandro Pegoraro, respecto del período enero/julio.

El informe, desplegado en base a datos del Ministerio de Transporte, destaca además que entre las provincias -sin considerar el AMBA-, “Córdoba, Santa Fe y Mendoza fueron las que recibieron mayor volumen de recursos por subsidios”, aunque a considerable distancia.

Córdoba, con $4.035 millones, concentró el 4,3% de los subsidios (disminuyó respecto del año previo, cuando participó del 4,6%).

Santa Fe, Mendoza y Tucumán se ubicaron luego, siempre medidas en volumen de pesos captados, por encima de los 2 millones de pesos. En términos de participación, concentraron el 3,3%, 2,5%, 2,2% del total, respectivamente, y todas mostraron bajas en esos términos (-0,3, -0,2 y -0,2 puntos porcentuales, respectivamente).

Otras cuatro provincias recibieron subsidios por encima de los mil millones de pesos: Salta, Buenos Aires, Jujuy y San Juan. De ese lote, sólo Buenos Aires tuvo una merma en su participación sobre el total nacional (-0,2 puntos porcentuales), mientras que las restantes lo incrementaron (Salta, con +0,5 p.p; Jujuy, con +0,1 p.p; y San Juan, con +0,2 p.p).

Por su parte, cinco provincias totalizaron subsidios por entre $500 millones y $990 millones: Misiones, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Santiago del Estero.

Finalmente, otras ocho provincias captaron fondos inferiores a los $500 millones. El mayor valor se ve en Chubut ($489 millones, con 0,5% de participación) y el menor en La Pampa ($90 millones, con 0,1% de participación).

En tanto, si la lupa se coloca sobre “la variación relativa (en moneda constante)”, Chaco y Salta fueron los distritos que registraron el mayor crecimiento en los envíos (superior al 30% real en cada caso).

En cambio; Misiones y Neuquén registraron las mayores caídas reales en la recepción de subsidios al transporte en ese período (con retrocesos del 19,1% y 13,3%, respectivamente).

“Hay dos casos particulares: en Tierra del Fuego el descenso fue del 100% ya que no recibió fondos por este concepto en lo que va del año, y Santa Cruz exhibe una suba del 84,7% pero sólo recibió fondos en enero, por lo cual no es factible de incorporar en el análisis”, sostiene la consultora, además de resaltar que, “en ambos casos, las razones de fondo de su situación están en los trámites administrativos vinculados al desembolso de fondos”. En paralelo, si se ajusta el foco en función de la población -explica-, “la diferencia entre el AMBA y las provincias es más que notable: entre dicha jurisdicción y la provincia que más recibe per cápita hay una brecha del 255%”.