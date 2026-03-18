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18 de marzo 2026 - 17:54

Un petrolero ruso viaja a Cuba con 700.000 barriles de crudo

El buque Anatoly Kolodkin va hacía la isla caribeña en medio de la asfixia estadounidense. También se estaría dirigiendo hacia Cuba un carguero hongkonés con 200.000 barriles de diésel.

El Anatoly Kolodkin cargó 730.000 barriles de crudo en Primorsk, un puerto cerca de San Petesburgo.

El Anatoly Kolodkin cargó 730.000 barriles de crudo en Primorsk, un puerto cerca de San Petesburgo.

El carguero llamado Anatoly Kolodkin, salió el pasado 8 de marzo desde Primorsk, un puerto a 100 kilómetros de San Petersburgo. Este miércoles, a las 16:00 GMT (13hora Argentina), se lo detectó en el Atlántico oriental rumbo a Cuba, de acuerdo con la firma de análisis marítimos Kpler.

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El mismo sitio señaló que el buque lleva una bandera rusa y es propiedad de la empresa estatal Sovcomflot. También, se explicó que descargará los 730.000 barriles que lleva, en Matanzas, Cuba, cerca del 23 de marzo.

La embarcación petrolera Anatoly Kolodkin figura entre los transportadores enérgicos sancionados por EEUU, la Unión Europea y el Reino Unido.

El Sea Horse, otra posible ayuda para Cuba

buque petrolero ruso

Otro barco que parecería estar de camino hacía Cuba es el Sea Horse, de bandera hongkonesa. Este carguero más pequeño lleva un poco más de 200.000 barriles de diésel, y zarpó a mitad de febrero desde Chipre, al sur de Europa, según la misma fuente.

Desde el 13 de febrero, el Sea Horse se dirige hacia el oeste del Atlántico, reduciendo su velocidad a finales del mismo febrero, y alargando de manera voluntaria su viaje, realizando cambios en su trayecto. A las 16:30 GMT (13:30 argentina) del miércoles, se encontraba en el noroeste del Caribe, a unos 1500 km de la costa cubana.

A la espera de la ayuda, Cuba atraviesa su sexto día consecutivo sin luz, además de haber padecido un terremoto de una magnitud de 5.8, en la escala ritcher.

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