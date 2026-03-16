Donald Trump pidió la salida de Miguel Díaz-Canel en Cuba para avanzar con negociaciones, según The New York Times

La propuesta habría sido transmitida por negociadores de Estados Unidos durante conversaciones con autoridades de la isla. El planteo busca destrabar acuerdos políticos y económicos en medio de la crisis que atraviesa el país caribeño.

Según The New York Times, Trump considera que la salida del mandatario cubano podría abrir el camino a cambios económicos en la isla y a nuevos acuerdos con Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos habría transmitido a negociadores de Cuba que el presidente Miguel Díaz-Canel debería abandonar el cargo para facilitar un acuerdo bilateral, según reveló The New York Times , que citó a cuatro personas al tanto de las conversaciones.

Las negociaciones entre Washington y La Habana se desarrollan desde hace algunos meses y, de acuerdo con la publicación, la administración de Donald Trump considera que la salida del mandatario cubano podría abrir el camino a cambios económicos en la isla y a nuevos acuerdos con Estados Unidos.

Según el diario estadounidense, el planteo fue transmitido a los negociadores cubanos como una posible vía para avanzar en las conversaciones, aunque no se habría presentado como un ultimátum formal. Sin embargo, Estados Unidos habría señalado que no habría acuerdos con Díaz-Canel al frente del gobierno.

El reporte indica además que Washington no estaría impulsando medidas contra miembros de la familia Castro, que siguen teniendo influencia política en el país. Entre los temas discutidos también figuran la liberación de presos políticos y la posibilidad de una mayor apertura económica.

Díaz-Canel, de 65 años, es presidente de Cuba desde 2018 y también lidera el Partido Comunista. Fue el primer mandatario de la isla desde la revolución de 1959 que no pertenece a la familia Castro.

Las conversaciones se producen en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, con escasez de combustible, apagones y una fuerte emigración en los últimos años.

El gobierno cubano no comentó la información publicada por The New York Times, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos tampoco confirmó oficialmente los detalles de las negociaciones.

Nuevo apagón generalizado deja a Cuba sin electricidad y agrava la crisis energética

Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón generalizado luego de que colapsara el sistema eléctrico nacional, lo que dejó sin suministro a millones de personas en toda la isla. El corte afectó a un país de unos 11 millones de habitantes y se produce en medio de la profunda crisis energética que atraviesa el país.

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) informó que la interrupción se debió a una “desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional” y que se activaron protocolos para restablecer el servicio, aunque no precisó las causas del colapso ni los plazos para la normalización.

El corte afectó a prácticamente todo el territorio y obligó a iniciar un proceso gradual de reconexión de la red eléctrica, un procedimiento que suele demorar varias horas o incluso días debido a la fragilidad del sistema energético.

El episodio ocurre en un contexto de escasez de combustible y deterioro de la infraestructura eléctrica. El sistema depende en gran medida de centrales termoeléctricas antiguas, muchas de ellas con más de cuatro décadas de funcionamiento y con frecuentes averías.

La situación se agravó en los últimos meses por la falta de petróleo para alimentar las plantas generadoras. Según las autoridades cubanas, desde principios de año no llegaron cargamentos de combustible a la isla, lo que obligó a aplicar medidas de emergencia como el racionamiento de gasolina y la reducción de algunos servicios.