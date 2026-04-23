Rusia mostró a La Habana totalmente iluminada tras el envío de petróleo a Cuba

Las imágenes incluyeron zonas emblemáticas de la isla como el Malecón. Así, resaltaron el apoyo mediante el envío de petróleo.

La Embajada de Rusia en Cuba difundió un video que mostró a La Habana completamente iluminada durante la noche del 19 de abril , en una postal poco habitual en los últimos meses debido a la crisis energética . Sin embargo, la misma permanece en algunos puntos de la isla.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las imágenes, captadas desde el aire, incluyeron zonas emblemáticas como el Malecón y distintos barrios de la capital cubana con pleno funcionamiento eléctrico. El material fue acompañado por un mensaje que destacó el impacto del crudo ruso enviado a la isla.

“ Así lució La Habana la noche del 19 de abril : por primera vez en mucho tiempo, iluminada por completo tras la refinación del crudo ruso que arribó a la Mayor de las Antillas”, señalaron desde la sede diplomática.

Así lució La Habana la noche del 19 de abril: por primera vez en mucho tiempo, iluminada por completo tras la refinación del crudo ruso que arribó a la Mayor de las Antillas en el tanquero “Anatoly Kolodkin” #RusiaAyuda pic.twitter.com/GegUm4O09A

El petróleo de Rusia detrás de la escena

El abastecimiento energético que permitió esta escena se vinculó con la llegada del tanquero Anatoly Kolodkin, perteneciente a la naviera estatal Sovcomflot, que transportó alrededor de 730.000 barriles de crudo Urales.

El buque partió desde el puerto ruso de Primorsk y arribó a Matanzas a fines de marzo, donde completó la descarga en los primeros días de abril. Ese cargamento fue refinado en la isla y permitió reactivar distintos sistemas de generación eléctrica.

Ese cargamento representó el primer gran suministro en meses y permitió reactivar parcialmente el sistema energético, afectado por la falta de combustible. Cuba produce apenas alrededor del 40% del petróleo que necesita, por lo que depende fuertemente de importaciones para sostener su red eléctrica.

La difusión del video no fue casual. Desde Moscú buscaron resaltar su capacidad de asistencia energética y posicionarse como un actor clave en el abastecimiento de la isla.

El gesto también se dio en un contexto de sanciones internacionales sobre empresas rusas y restricciones en el comercio energético, lo que le otorgó al envío un valor político adicional.

Un impacto inmediato en la capital de Cuba

La iluminación total de La Habana reflejó un efecto concreto del suministro: durante esa jornada, la capital cubana logró sostener el servicio eléctrico en niveles que no se registraban desde hacía meses.

La refinación del crudo permitió alimentar tanto motores de generación distribuida como instalaciones estratégicas, generando una mejora visible en el suministro energético urbano.

No obstante, detrás del impacto visual del video, el escenario real continúa marcado por apagones masivos, escasez estructural y tensiones geopolíticas.

Un mensaje de Rusia hacia el escenario internacional

Con la publicación, Rusia no solo mostró una ciudad iluminada, sino que buscó enviar una señal de influencia en el Caribe, destacando su rol como proveedor energético en un momento clave para la isla.

La imagen de una Habana completamente encendida funcionó así como una postal política, con una demostración concreta del alcance del apoyo ruso en el plano energético.