Donald Trump aseguró que "tendrá el honor tomar Cuba" en plena crisis energética de la isla

El presidente de EEUU habló de “tomar” o “liberar” Cuba mientras el país sufre un apagón total y profundiza su crisis económica.

Trump aseguró que “tendrá el honor de tomar Cuba” en plena crisis en la isla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que “tendrá el honor de tomar Cuba” mientras la isla atraviesaun apagón generalizado y su población enfrentaba cortes de luz, falta de combustible y una crisis económica creciente , en una declaración que elevó la tensión entre Washington y La Habana.

El mandatario realizó estas declaraciones durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde sostuvo: “Toda mi vida he estado oyendo hablar de Cuba y Estados Unidos. ¿Cuándo iba Estados Unidos a hacerlo? Creo que tendré el honor de tomar Cuba”. Luego, intentó matizar sus palabras sin despejar las dudas: “Quiero decir liberarla, o tomarla”.

En ese mismo intercambio con periodistas, Trump profundizó su postura con otra definición contundente: “Ya sea liberarla, tomarla (creo que podré hacer lo que quiera con ella, a decir verdad). Son una nación muy debilitada en este momento”.

| Trump sobre Cuba: Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería estupendo. Es un gran honor. Puedo liberarlo o tomarlo, creo que puedo hacer lo que quiera con él. pic.twitter.com/MEl6E4huks

Las declaraciones coincidieron con una nueva crisis energética en Cuba. Ese mismo lunes, la empresa eléctrica nacional confirmó un apagón generalizado que dejó a gran parte del país sin suministro.

En La Habana y otras ciudades, la falta de electricidad impactó de lleno en la vida cotidiana: negocios que cerraron antes de tiempo, ventiladores apagados en medio del calor y dificultades para sostener actividades básicas. Los cortes de luz se repiten desde hace meses y exponen problemas estructurales en el sistema energético.

La situación no se limita a lo técnico. La falta de combustible y las fallas en la red eléctrica forman parte de una crisis económica más amplia que afecta el transporte, el comercio y el acceso a alimentos.

Cuba combustibles energía nafta La crisis energética agrava el escenario económico cubano. Gentileza La Verdad Noticias

Presión de Estados Unidos y falta de petróleo

El contexto se agrava por las medidas adoptadas por Washington en los últimos meses. La administración de Trump avanzó con políticas destinadas a restringir el acceso de Cuba a fuentes de energía, en un intento de forzar cambios en el rumbo político de la isla.

En enero, el presidente firmó una orden que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba. Este escenario se volvió más crítico cuando Venezuela, uno de sus principales proveedores, dejó de enviar crudo tras la captura en Caracas de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró recientemente que el país lleva tres meses sin recibir petróleo a causa del “bloqueo”, aunque los problemas del sistema eléctrico también están vinculados a años de mantenimiento insuficiente.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba vuelven a escalar.

Una relación marcada por décadas de conflicto

Las declaraciones de Trump se producen en un vínculo históricamente tenso entre Estados Unidos y Cuba. Desde la revolución de 1959, Washington rompió relaciones con la isla e impuso un embargo económico que continúa vigente.

A lo largo de las décadas, la relación estuvo atravesada por sanciones, presiones políticas y episodios de fuerte confrontación. En los últimos años, el endurecimiento de las medidas estadounidenses volvió a incrementar la presión sobre el gobierno cubano y agravó las dificultades económicas.

En paralelo, Díaz-Canel reconoció días atrás que su administración mantiene conversaciones con Estados Unidos para “buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”. Sin embargo, las recientes declaraciones de Trump vuelven a tensar el escenario y ponen en duda cualquier intento de acercamiento en el corto plazo.