El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “tendrá el honor de tomar Cuba” mientras la isla atraviesaun apagón generalizado y su población enfrentaba cortes de luz, falta de combustible y una crisis económica creciente, en una declaración que elevó la tensión entre Washington y La Habana.
Donald Trump aseguró que "tendrá el honor tomar Cuba" en plena crisis energética de la isla
El presidente de EEUU habló de “tomar” o “liberar” Cuba mientras el país sufre un apagón total y profundiza su crisis económica.
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El mandatario realizó estas declaraciones durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde sostuvo: “Toda mi vida he estado oyendo hablar de Cuba y Estados Unidos. ¿Cuándo iba Estados Unidos a hacerlo? Creo que tendré el honor de tomar Cuba”. Luego, intentó matizar sus palabras sin despejar las dudas: “Quiero decir liberarla, o tomarla”.
En ese mismo intercambio con periodistas, Trump profundizó su postura con otra definición contundente: “Ya sea liberarla, tomarla (creo que podré hacer lo que quiera con ella, a decir verdad). Son una nación muy debilitada en este momento”.
Un apagón total agrava la crisis en la isla
Las declaraciones coincidieron con una nueva crisis energética en Cuba. Ese mismo lunes, la empresa eléctrica nacional confirmó un apagón generalizado que dejó a gran parte del país sin suministro.
En La Habana y otras ciudades, la falta de electricidad impactó de lleno en la vida cotidiana: negocios que cerraron antes de tiempo, ventiladores apagados en medio del calor y dificultades para sostener actividades básicas. Los cortes de luz se repiten desde hace meses y exponen problemas estructurales en el sistema energético.
La situación no se limita a lo técnico. La falta de combustible y las fallas en la red eléctrica forman parte de una crisis económica más amplia que afecta el transporte, el comercio y el acceso a alimentos.
Presión de Estados Unidos y falta de petróleo
El contexto se agrava por las medidas adoptadas por Washington en los últimos meses. La administración de Trump avanzó con políticas destinadas a restringir el acceso de Cuba a fuentes de energía, en un intento de forzar cambios en el rumbo político de la isla.
En enero, el presidente firmó una orden que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba. Este escenario se volvió más crítico cuando Venezuela, uno de sus principales proveedores, dejó de enviar crudo tras la captura en Caracas de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró recientemente que el país lleva tres meses sin recibir petróleo a causa del “bloqueo”, aunque los problemas del sistema eléctrico también están vinculados a años de mantenimiento insuficiente.
Una relación marcada por décadas de conflicto
Las declaraciones de Trump se producen en un vínculo históricamente tenso entre Estados Unidos y Cuba. Desde la revolución de 1959, Washington rompió relaciones con la isla e impuso un embargo económico que continúa vigente.
A lo largo de las décadas, la relación estuvo atravesada por sanciones, presiones políticas y episodios de fuerte confrontación. En los últimos años, el endurecimiento de las medidas estadounidenses volvió a incrementar la presión sobre el gobierno cubano y agravó las dificultades económicas.
En paralelo, Díaz-Canel reconoció días atrás que su administración mantiene conversaciones con Estados Unidos para “buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”. Sin embargo, las recientes declaraciones de Trump vuelven a tensar el escenario y ponen en duda cualquier intento de acercamiento en el corto plazo.
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