Miguel Díaz-Canel aseguró que cualquier intento de control de EEUU tendrá una resistencia inexpugnable

El presidente cubano se refirió a las últimas declaraciones de Trump sobre "tomar" la isla. También denunció que EEUU pretendió aislar al país del Caribe hace seis décadas.

Díaz-Canel se refirió a la crisis en su país tras el bloqueo de EEUU como "una guerra económica contra todo el pueblo cubano".

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel , afirmó que cualquier intento de EEUU de tomar el control será respondido con una “resistencia inexpugnable” en medio de la tensión que vive la isla por la crisis energética. Su par estadounidense Donald Trump alegó que tomaría la isla y que esa acción "le significaría un honor".

Hace unos días el mandatario confirmó que su gobierno mantuvo conversaciones con representantes estadounidenses con el objetivo de intentar encauzar las diferencias entre ambos países . Lo explicó con discreción y aclaró que aún se encuentran en una etapa inicial .

Ahora, en un mensaje desde su cuenta de X, Díaz-Canel denunció que EEUU buscó aislar a Cuba durante más de seis décadas y que ahora estaba utilizando la debilidad económica como un “pretexto indignante” para apoderarse de ella.

“Solo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo. Ante el peor escenario, Cuba está acompañada por una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable ”.

Este martes el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio declaró que Cuba necesita "gente nueva" que dirija al país ya que "su economía no funciona”: “Están en muchos problemas y la gente al mando no sabe cómo arreglarlo , así que tienen que poner nueva gente al mando”.

La isla sufre desde enero un duro golpe económico por un bloqueo de EEUU de suministro de petróleo, tras el secuestro del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, principal nación aliada de Cuba en facilitación de combustible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiazCanelB/status/2034074074800955502&partner=&hide_thread=false #EEUU amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas.



Pretenden y anuncian planes… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026

La mayor parte de los 10 millones de habitantes de la isla se quedaron sin electricidad este lunes y colapso de la red eléctrica a nivel nacional obligó a los residentes a cocinar con gas a la luz de sopletes y velas.

El país redujo las horas lectivas y se aplazaron los principales eventos deportivos, debido a la acumulación de residuos en algunos barrios por falta de combustible para los camiones de basura. Recién para la tarde del martes, se había restablecido el suministro eléctrico a cerca del 55% de los clientes en la capital, La Habana, y en algunos lugares de las regiones occidental y centro-oriental de la isla.

Donald Trump aseguró que "tendrá el honor tomar Cuba" en plena crisis energética de la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “tendrá el honor de tomar Cuba” mientras la isla atraviesa un apagón generalizado y su población enfrentaba cortes de luz, falta de combustible y una crisis económica creciente, en una declaración que elevó la tensión entre Washington y La Habana.

El mandatario realizó estas declaraciones durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde sostuvo: “Toda mi vida he estado oyendo hablar de Cuba y Estados Unidos. ¿Cuándo iba Estados Unidos a hacerlo? Creo que tendré el honor de tomar Cuba”. Luego, intentó matizar sus palabras sin despejar las dudas: “Quiero decir liberarla, o tomarla”.