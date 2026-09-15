Alexander Zverev, el rey del US Open: ¿cuánto dinero acumula el tenista alemán?

A lo largo de su carrera acumuló premios millonarios, grandes títulos y contratos con algunas de las marcas más importantes del mundo.

Alexander Zverev lleva más de diez años entre los nombres más fuertes del tenis mundial . Ganó Masters 1000, dos ATP Finals, una medalla de oro olímpica y, después de varias finales perdidas, consiguió en 2026 el Grand Slam que se le había escapado hacía unos años.

Ese camino de éxitos también tuvo un gran impacto económico . Sus numerosos premios oficiales ya superan los u$s65 millones y su patrimonio personal se estima decenas de millones de dólares, aunque ambas cifras miden cosas diferentes.

Después de ganar Roland Garros 2026, Zverev alcanzó u$s65.845.262 en premios oficiales a lo largo de su carrera . La cifra lo llevó al cuarto lugar entre los jugadores con mayores ganancias acumuladas en el tenis masculino, según los datos disponibles después del torneo francés. El ranking quedó encabezado por:

El alemán la mayor parte de parte de ese monto mucho antes de conseguir su primer Grand Slam. En su carrera ganó 25 títulos ATP , entre ellos siete Masters 1000. También obtuvo las ATP Finals en 2018 y 2021 y se quedó con la medalla dorada en singles durante los Juegos Olímpicos de Tokio.

Por mucho tiempo, los Grand Slam fueron la gran deuda pendiente de Zverev. En 2020 estuvo muy cerca en el US Open, donde perdió la final frente a Dominic Thiem . Cuatro años después volvió a quedarse a un paso del título en Roland Garros ante Carlos Alcaraz y, en 2025, cayó frente a Jannik Sinner en la definición del Abierto de Australia.

El quiebre llegó en Roland Garros 2026, cuando derrotó al italiano Flavio Cobolli, en cinco sets, después de cuatro horas y 16 minutos. El alemán se impuso por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1 para conseguir finalmente su primer torneo grande. La victoria tuvo un peso histórico, porque se convirtió en el primer alemán en ganar Roland Garros desde Henner Henkel, en 1937 y en el tercer jugador de su país en la Era Abierta en conquistar un Grand Slam individual masculino, después de Boris Becker y Michael Stich.

Fuera de la cancha, también cerró acuerdos con marcas internacionales. Gentileza - @alexzverev123

Patrocinios y marcas: los negocios de Zverev fuera de las canchas

Los premios de los torneos son solamente una parte de los ingresos que puede generar un jugador instalado en la elite. En el caso de Zverev, su permanencia entre los mejores del ranking y su desempeño en los torneos más importantes aumentaron su valor comercial fuera de las canchas.

Una de sus relaciones más importantes es con Adidas, que lo acompaña desde 2016 y se encarga de la ropa y el calzado que usa durante los torneos. En cuanto a las raquetas, mantiene un acuerdo con Head. El alemán también entró en el negocio de la relojería de lujo, estuvo relacionado con Richard Mille y posteriormente pasó a ser embajador global de Jacob & Co.

También tiene acuerdos con Loewe, la compañía alemana de televisores y equipos de audio de alta gama, con la que se incorporó como embajador global. Zverev tuvo negocios con la plataforma europea Bitpanda y con la entidad financiera suiza FlowBank. A lo largo de su carrera también participó en acciones o acuerdos comerciales con otras firmas reconocidas, entre ellas:

Beats by Dre

Rolex

Zegna

Desde 2017 se instaló entre las grandes figuras del circuito y consiguió resultados importantes ante jugadores como Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal. Su oro olímpico, los títulos de ATP Finals, sus Masters 1000 y el reciente triunfo en París aumentaron todavía más su perfil comercial.

Su perfil deportivo y comercial creció de la mano de sus últimos éxitos. Gentileza - @alexzverev123

El patrimonio neto de Alexander Zverev: dólares, contratos y activos

El patrimonio neto de Alexander Zverev está estimado en u$s40 millones. Aunque ganó más de u$s65,8 millones en torneos, los premios ATP no van exclusivamente a su bolsillo. De esos ingresos salen impuestos y gastos relacionados con una carrera profesional, como entrenadores, preparación física, viajes, equipos de trabajo y otros costos.

Además, el cálculo del patrimonio suma propiedades, inversiones y otros activos. Zverev reside en Montecarlo, Mónaco, y a sus 29 años ya construyó una de las carreras económicamente más importantes de su generación. Después de superar varias derrotas en finales y una grave lesión de tobillo sufrida en Roland Garros 2022, su título de 2026 lo dejó entre los jugadores con mayores ganancias oficiales de la historia del tenis masculino.