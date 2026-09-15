Oficializan la declaración del Camino de Brochero como patrimonio inmaterial de la Argentina, a días de la visita del papa León XIV al país + Agregar ámbito en









La nueva ley, promulgada este martes, también declaró de interés nacional el memorándum que hermana la ruta cordobesa con el Camino de Santiago de Compostela, en España.

El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial la Ley 27.823, sancionada por el Congreso, que declara como parte integrante del patrimonio inmaterial de la República Argentina al ritual, celebración y peregrinación conocidos como "Camino de Brochero".

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La norma se enmarca en los términos de la Ley 26.118, de Ratificación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

El texto legal, identificado bajo el título "Camino de Brochero", consta de cuatro artículos. El primero establece la declaración de patrimonio inmaterial. El segundo declara de interés nacional el "Memorándum de entendimiento para la difusión y promoción" que hermana las rutas religiosas del Camino de Brochero, en la provincia de Córdoba, con el Camino de Santiago de Compostela, en España. Esa disposición alcanza también a la preservación, difusión, promoción y desarrollo de actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales, turísticas y de cualquier otra índole vinculadas a la devoción de ambas rutas.

El artículo 3° establece que el Poder Ejecutivo nacional promoverá acciones, por sí y en articulación con el Gobierno de la provincia de Córdoba, para el cumplimiento de la ley. El artículo 4° dispone su comunicación al Poder Ejecutivo nacional.

La ley fue dada el 26 de agosto pasado y quedó registrada bajo el N° 27.823.

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