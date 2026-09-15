Tensión en Países Bajos por las protestas de agricultores y los bloqueos de rutas

La movilización contra el Presupuesto Nacional para 2027 incluyó cortes, incendios y sabotajes en decenas de puntos de la red ferroviaria, generando importantes trastornos en el transporte durante el Prinsjesdag, la jornada de apertura del año parlamentario.

El transporte quedó afectado este martes en Países Bajos por una movilización de productores que incluyó cortes de rutas, incendios y sabotajes en diferentes sectores de la red ferroviaria. Los hechos ocurrieron durante la presentación del Presupuesto Nacional para 2027 , contra el que también se expresaron los agricultores.

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La protesta se desarrolló en paralelo al Prinsjesdag , una fecha central del calendario político neerlandés. Durante esta jornada, el rey Guillermo Alejandro inaugura oficialmente el nuevo período parlamentario y el Gobierno expone sus planes y las cuentas previstas para el próximo año.

Los manifestantes utilizaron tractores y otros vehículos para bloquear distintas carreteras. En algunos lugares, además, encendieron fogatas sobre las rutas, lo que complicó la circulación y generó demoras.

El conflicto también llegó al sistema ferroviario. ProRail , la empresa pública que administra la infraestructura, detectó durante la madrugada objetos colocados sobre las vías y en sectores vinculados con la señalización . Las acciones provocaron la activación de los sistemas de seguridad y obligaron a detener la circulación en diferentes puntos.

Las mayores dificultades se concentraron en las conexiones cercanas a Zwolle , Deventer y Amersfoort . También se registraron inconvenientes en los servicios vinculados con Utrecht, uno de los principales puntos de conexión ferroviaria del país.

Países Bajos: investigación por los sabotajes y reclamo agrícola

Ante estos hechos, la Policía inició una investigación para determinar quién colocó los objetos y establecer si existe una relación entre los sabotajes y la movilización de los productores.

Farmers Defence Force, una de las organizaciones que promovió la protesta, rechazó haber organizado las acciones contra los trenes. Sin embargo, reconoció que no podía descartar que algunos agricultores hubieran participado de manera individual.

Las movilizaciones del sector no son nuevas. Desde hace varios años, los productores neerlandeses cuestionan las políticas ambientales impulsadas por las autoridades, especialmente las medidas destinadas a reducir las emisiones de nitrógeno, que consideran perjudiciales para la actividad agrícola.