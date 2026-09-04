Sin mencionar los anuncios de Javier Milei, Victoria Villarruel encabezó un homenaje por Malvinas en el Senado

La Vicepresidenta entregó 50 ejemplares de “Malvinas: epopeya nacional” a excombatientes durante un acto en el Salón Azul. Aunque estaba previsto que hablara, decidió no pronunciarse.

Victoria Villarruel entregó 50 ejemplares de “Malvinas: epopeya nacional” a excombatientes durante el acto en el Senado.

La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó este viernes un homenaje a excombatientes de la guerra de Malvinas en el Senado , pero evitó referirse a los anuncios realizados un día antes por el presidente Javier Milei sobre la soberanía de las islas.

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La actividad se desarrolló en el Salón Azul y tuvo como eje la presentación del libro “Malvinas: epopeya nacional” , elaborado por la Dirección Gesta de Malvinas y la Dirección General de Publicaciones de la Cámara alta.

Villarruel entonó la Marcha de San Lorenzo y la Marcha de las Malvinas , entregó 50 ejemplares de la obra a hombres y mujeres que participaron del conflicto del Atlántico Sur y saludó a los asistentes al finalizar la ceremonia. Si bien inicialmente estaba previsto que ofreciera un discurso, finalmente no tomó la palabra.

El silencio despertó atención porque la causa Malvinas ocupa un lugar central en la agenda política de la Vicepresidenta, cuyo padre participó de la guerra de 1982. Hasta el momento, tampoco formuló declaraciones públicas sobre las medidas anunciadas por Milei.

La musicalización estuvo a cargo de la banda de la Policía de la Ciudad y durante la ceremonia se proyectó un video en homenaje a los veteranos, acompañado por una canción escrita por Nicolás Kasanzew , director de Gesta de Malvinas del Senado.

La Vicepresidenta lució un pin con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”, obsequiado por Marcelo Lewandowski. Redes

La defensa de Malvinas a través de los libros

Kasanzew fue uno de los encargados de hablar durante el acto y reivindicó el valor de la obra presentada como una herramienta para sostener el reclamo argentino de soberanía.

“Nuestros héroes están aquí. Ellos defendieron las Malvinas con las armas, ahora tenemos que defenderlas con libros. Los libros son un arma, han alterado la marcha de la historia”, afirmó.

El funcionario también cuestionó las versiones que circulan en las redes sociales y las declaraciones políticas que, según consideró, carecen de convicción. En ese sentido, aseguró que los libros permanecerán como instrumentos “en defensa de nuestra patria y de las Malvinas”.

Villarruel siguió atentamente su intervención y respondió con un “¡Viva!” cuando Kasanzew cerró su discurso con la expresión “¡Viva la Patria!”.

Al término de la ceremonia, la bandera argentina fue retirada por tres excombatientes: Américo Carlos Mayorga, quien se desempeñó en la Compañía de Comunicaciones 3; Edgardo Daniel González, artillero de helicópteros del Ejército; y Roberto Guillermo Basso, integrante de la Compañía de Comunicaciones 10.

El pin que lució Victoria Villarruel

Otro de los detalles del acto fue el pin que la Vicepresidenta llevó en la solapa derecha. La insignia, con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”, tiene un diseño inspirado en la bandera que hinchas argentinos desplegaron durante el Mundial y que luego mostraron los jugadores de la Selección.

El distintivo había sido distribuido entre los senadores peronistas como obsequio del legislador Marcelo Lewandowski, quien también le hizo llegar uno a Villarruel.