"El bono de la Sociedad Rural a Etchevehere es una liquidación de su exempleador"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó que los $ 500.000 que recibió el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echevehere, de la Sociedad Rural se pueda interpretar como una "coima" al funcionario y expresidente de esa entidad y aseguró que es "liquidación final de su ex empleador".



En diálogo con Radio con Vos, Peña fue consultado por la denuncia penal contra Echevehere por cobrar un "bono" por sus servicios prestados a la SRA. "Su empleador, donde estuvo trabajando varios años, le liquida su final de sueldo como en cualquier otro empleo", explicó el jefe de ministros.



"Echevehere no tiene que controlar a la Sociedad Rural, es una entidad que civil que tiene otros controles. Lo que tiene que hacer es política agropecuaria para mejorar la situación de los productores agropecuario, generar más alimentos y mayor bienestar general. No vemos ninguna incompatibilidad entre una cosa y otra. La Oficina Anticorrupción fue muy clara en este sentido", agregó el funcionario.



Cuando el empresario agropecuario asumió el Ministerio renunció no solo a la presidencia de la Sociedad Rural Argentina, sino que también renunció como socio a la institución. Sin embargo, en la última semana trascendieron las quejas de un grupo de directivos de la SRA que se opusieron al pago de medio millón de pesos para Echevehere por su final de ciclo al mando de la institución, pero también para compensar una pérdida del 30% de ingresos por iniciar su carrera en la administración pública.



En este marco, el abogado Leonardo Martínez Herrero presentó una denuncia para que se investigue los posibles delitos de dádivas, negocios incompatibles con la función en el Estado y administración fraudulenta. "El bono que aprobó a la Comisión Directiva de la SRA no contempla aportes ni contribuciones, por lo tanto no puede ser salario. Además, el estatuto de la Sociedad Rural dice que los cargos son 'no rentados' y el Acta que se aprobó por 14 votos a favor y 11 en contra no dice que son salarios", aseguró el letrado a ámbito.com.



Según Martínez Herrero la decisión de entregarle el bono al expresidente de la SRA surgió del propio funcionario. "Es como una ayuda que pidió porque va a tardar tres meses para cobrar el sueldo de ministro. No es retornable el bono y los socios que votaron en contra dicen que es una devolución de favores a futuro para los que se lo dieron", afirmó.



La investigación recayó en el juzgado federal N° 5 del fuero Criminal y Correccional, que hoy subroga Marcelo Martínez de Giorgi. El fiscal a cargo será Ramiro González.



Antes de asumir, la Oficina Anticorrupción de la exdiputada del PRO Laura Alonso le dio instrucciones en base a la Ley de Ética Pública al ministro para evitar este tipo de inconvenientes. A través de un escrito, le aclararon que debía renunciar a los cargos en la SRA "así como a cualquier cargo remunerado y honorario que allí desempeñe, como condición para el ejercicio de su cargo público".



Luego del escándalo con el bono, desde la OA le enviaron un pedido de informe a Etchevehere para brinde detalles de lo ocurrido. Las dudas se generaron porque la "liquidación" se aprobó y otorgó antes del 21 de noviembre pasado, cuando el empresario juró como ministro ante Mauricio Macri. Sin embargo, Peña anunció que sería el próximo titular de la cartera de Agroindustria el 31 de octubre. La Justicia deberá ahora definir si existe o no la sospecha de que cometió algún delito.



El abogado agregó que al destapar el caso los 11 dirigentes rurales que votaron en contra expresaron por lo bajo se preocupación, teniendo en cuenta que algunos medios publicaron el nombre y apellido de los que se resistían al pago. "Temen represalias porque Echevhere pidió la lista de cómo votaron cada uno", remarcó.