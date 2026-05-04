Cuáles son los trabajos más afectados y los más beneficiados por la Inteligencia Artificial

Un estudio reveló qué trabajos enfrentan mayor riesgo de automatización y en contraste, aquellos que crecerán gracias al uso de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial avanza sobre tareas repetitivas y redefine el mapa del empleo global

La inteligencia artificial (IA) redefine el mercado laboral global y acelera cambios desiguales entre ocupaciones, con empleos que se reducen por automatización y otros que se expanden al incorporar tecnología . Un informe de Goldman Sachs detalla qué perfiles están más expuestos y cuáles se fortalecen.

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El análisis, elaborado por su división de investigación, distingue dos efectos centrales: la sustitución (cuando la tecnología reemplaza tareas humanas) y la “aumentación” , cuando la IA potencia el trabajo sin eliminarlo. Esta diferencia permite entender por qué algunos puestos desaparecen mientras otros ganan relevancia en un entorno productivo cada vez más automatizado.

Según el estudio, el impacto actual existe pero es moderado. En el caso del mercado laboral de Estados Unidos, la entidad estima que la IA redujo el crecimiento mensual del empleo en unos 16.000 puestos durante el último año y elevó la tasa de desempleo en 0,1 punto porcentual. Sin embargo, advierte que ese efecto podría ser menor si se consideran nuevas demandas laborales asociadas a centros de datos y mejoras de productividad.

El informe identifica como más vulnerables a aquellos empleos con tareas repetitivas, estructuradas y sin necesidad de interacción compleja:

Un informe de Goldman Sachs analiza qué trabajos desaparecen y cuáles se fortalecen con la IA.

Estas ocupaciones comparten características que facilitan su reemplazo por sistemas automatizados. De hecho, el documento señala que “las ocupaciones y empresas expuestas a la sustitución por IA han visto caídas en sus costos operativos y en la publicación de ofertas de empleo” , lo que refleja que el proceso ya está en marcha.

Además, el impacto negativo se concentra especialmente en trabajadores jóvenes y con menor experiencia, quienes suelen ocupar estos roles más fácilmente automatizables.

Estafas telefónicas.jpg Tareas repetitivas y estructuradas, las más expuestas al reemplazo por IA.

¿Qué empleos se benefician con la inteligencia artificial?

En el extremo opuesto, el estudio muestra que hay sectores donde la IA actúa como complemento:

Administradores educativos

Gerentes de construcción

Ejecutivos

Médicos

Cirujanos

Supervisores

Abogados

Especialistas aeroportuarios

Gerentes industriales

Ingenieros

Estos trabajos requieren habilidades difíciles de replicar por máquinas: toma de decisiones en contextos cambiantes, liderazgo, creatividad, presencia física y criterio profesional. En estos casos, la tecnología automatiza tareas secundarias, pero refuerza el rol humano.

Río Negro Médicos.jpg Profesiones con liderazgo, creatividad y criterio humano resisten y se potencian. El Semanal

El informe también introduce la llamada “paradoja de Jevons”, un concepto económico que explica cómo una mayor eficiencia puede generar más demanda. Aplicado a la IA, implica que hacer más productivo a un profesional no necesariamente reduce el empleo, sino que puede ampliarlo al abaratar costos y expandir el acceso a servicios.

En esa línea, el estudio concluye que los sectores con mayor potencial de crecimiento no solo aumentaron su productividad, sino también la cantidad de ofertas laborales. La inteligencia artificial, lejos de tener un único efecto, reconfigura el trabajo: elimina ciertas tareas, pero también crea nuevas oportunidades donde el componente humano sigue siendo clave.