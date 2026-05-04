La inteligencia artificial (IA) redefine el mercado laboral global y acelera cambios desiguales entre ocupaciones, con empleos que se reducen por automatización y otros que se expanden al incorporar tecnología. Un informe de Goldman Sachs detalla qué perfiles están más expuestos y cuáles se fortalecen.
Cuáles son los trabajos más afectados y los más beneficiados por la Inteligencia Artificial
Un estudio reveló qué trabajos enfrentan mayor riesgo de automatización y en contraste, aquellos que crecerán gracias al uso de la inteligencia artificial.
-
Fallo histórico en China: el reemplazo por la IA no puede utilizarse como causa de despido unilateral
-
Qué dice tu género favorito de películas sobre vos, según la IA
El análisis, elaborado por su división de investigación, distingue dos efectos centrales: la sustitución (cuando la tecnología reemplaza tareas humanas) y la “aumentación”, cuando la IA potencia el trabajo sin eliminarlo. Esta diferencia permite entender por qué algunos puestos desaparecen mientras otros ganan relevancia en un entorno productivo cada vez más automatizado.
Según el estudio, el impacto actual existe pero es moderado. En el caso del mercado laboral de Estados Unidos, la entidad estima que la IA redujo el crecimiento mensual del empleo en unos 16.000 puestos durante el último año y elevó la tasa de desempleo en 0,1 punto porcentual. Sin embargo, advierte que ese efecto podría ser menor si se consideran nuevas demandas laborales asociadas a centros de datos y mejoras de productividad.
¿Qué trabajos están más expuestos a la automatización?
El informe identifica como más vulnerables a aquellos empleos con tareas repetitivas, estructuradas y sin necesidad de interacción compleja:
- Operadores telefónicos
- Empleados de reclamos de seguros
- Cobradores de deudas
- Personal de facturación
- Teleoperadores de marketing
- Liquidadores de sueldos
- Asistentes legales
- Empleados de compras
- Correctores de textos
- Procesadores de documentos
Estas ocupaciones comparten características que facilitan su reemplazo por sistemas automatizados. De hecho, el documento señala que “las ocupaciones y empresas expuestas a la sustitución por IA han visto caídas en sus costos operativos y en la publicación de ofertas de empleo”, lo que refleja que el proceso ya está en marcha.
Además, el impacto negativo se concentra especialmente en trabajadores jóvenes y con menor experiencia, quienes suelen ocupar estos roles más fácilmente automatizables.
¿Qué empleos se benefician con la inteligencia artificial?
En el extremo opuesto, el estudio muestra que hay sectores donde la IA actúa como complemento:
- Administradores educativos
- Gerentes de construcción
- Ejecutivos
- Médicos
- Cirujanos
- Supervisores
- Abogados
- Especialistas aeroportuarios
- Gerentes industriales
- Ingenieros
Estos trabajos requieren habilidades difíciles de replicar por máquinas: toma de decisiones en contextos cambiantes, liderazgo, creatividad, presencia física y criterio profesional. En estos casos, la tecnología automatiza tareas secundarias, pero refuerza el rol humano.
El informe también introduce la llamada “paradoja de Jevons”, un concepto económico que explica cómo una mayor eficiencia puede generar más demanda. Aplicado a la IA, implica que hacer más productivo a un profesional no necesariamente reduce el empleo, sino que puede ampliarlo al abaratar costos y expandir el acceso a servicios.
En esa línea, el estudio concluye que los sectores con mayor potencial de crecimiento no solo aumentaron su productividad, sino también la cantidad de ofertas laborales. La inteligencia artificial, lejos de tener un único efecto, reconfigura el trabajo: elimina ciertas tareas, pero también crea nuevas oportunidades donde el componente humano sigue siendo clave.
Dejá tu comentario