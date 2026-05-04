Cazzu presentó su nuevo single "Perdón si no te llamé", en medio de su gira internacional

El lanzamiento llega en la previa a un hito clave en su carrera: su primera presentación en un estadio, que tendrá lugar en el Estadio 23 de Agosto de su natal Jujuy.

Cazzu estrenó su nuevo single “Perdón si no te llamé” , una nueva pieza que reafirma su capacidad para construir relatos donde la música y lo visual se integran en una misma experiencia. El lanzamiento llega en medio de su gira internacional con shows sold out por Estados Unidos y México, y en la previa a un hito clave en su carrera: su primera presentación en un estadio, que tendrá lugar en el Estadio 23 de Agosto de su natal Jujuy.

Con una impronta marcada por la narrativa y la estética, la canción se inscribe dentro del universo "Latinaje" , una etapa donde La Jefa profundiza en una búsqueda conceptual que combina raíces, sensualidad y oscuridad. En este nuevo capítulo, la historia gira en torno a una figura de “viuda negra” que seduce, manipula y traiciona, desplegando una trama atravesada por el deseo, el poder y la venganza.

En “Perdón si no te llamé” , Cazzu vuelve a explorar la instrumentación de sierreño moderno (docerolas, charchetas, tololoche y trombón) desde una mirada propia, combinando la tradición del género con su impronta urbana. El lanzamiento llega acompañado por un videoclip que continúa y expande esta identidad visual. Con un tratamiento cinematográfico, la filmación muestra un relato donde lo cotidiano se transforma en un escenario cargado de simbolismo.

La pieza refuerza la construcción de un multiverso que incluye los videos de “Jujuy estrellado” y “Otro como tú”, en el que personajes, paisajes y emociones se entrelazan, consolidando una estética propia que cruza lo popular con lo onírico.

Gira y nominaciones los Premios Gardel

En paralelo, Cazzu sigue consolidando su proyección internacional con presentaciones en escenarios clave de Estados Unidos y México, con múltiples funciones sold out en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, San Diego y Houston. Como parte de su tour, también visitará Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España. Este recorrido global marca un momento de expansión en su carrera y anticipa su llegada al Estadio “23 de Agosto” en Jujuy el próximo 12 de septiembre, donde vivirá uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

El estreno de “Perdón si no te llamé” llega de la mano de cuatro nominaciones a los Premios Gardel, los premios más importantes de la música argentina, entre ellas: Latinaje “Álbum del Año” y “Mejor Álbum de Música Global”, Con Otra como “Canción del Año” y “Mejor Canción Tropical / Cumbia”.