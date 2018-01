El cierre de fin de año -sin las empresas con obligaciones propias de ese período- pusieron un paño frío al mercado cambiario. El dólar inició el 2018 con una baja de 19 centavos a $ 18,76 en casas de cambio y bancos de la city porteña, según el promedio que realizó ámbito.com, en medio de una menor demanda y un incremento de la oferta.



De esta manera, el billete acumula una pérdida de casi 70 centavos en las últimas dos ruedas, después de haberse disparado un 10% durante las diez jornadas previas.



El billete operó en sintonía con el mercado mayorista el mercado mayorista, donde la divisa bajó 24 centavos a $ 18,43 y anotó su segunda baja consecutiva acumulando un retroceso de 84 centavos.



El analista Gustavo Quintana puntualizó que "la debilidad de la demanda y la mejora en la oferta incidieron para que la divisa norteamericana perdiera gran parte de la ganancia de la última semana del año pasado".



Los máximos se registraron en el comienzo de la jornada cuando se anotaron operaciones en los $ 18,61, casi cuatro centavos debajo del final previo. La inmediata aparición de órdenes de venta originó un descenso de la cotización del dólar que fue empujando hacia abajo su cotización hasta llevarlo a tocar mínimos en los $ 18,405 al promediar la última hora de operaciones. El volumen operado cayó un 58% hasta los u$s 503 millones.



Asimismo, la moneda norteamericana en el mercado local acompañó la tendencia en el mundo, donde el dólar se hundía a un mínimo en más de tres meses, en la primera sesión del año, arrastrado por las expectativas del mercado de un menor ritmo en las alzas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en medio de un tibio panorama de inflación en Estados Unidos.



El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis destacadas divisas, cayó a un mínimo de tres meses y medio, a 91,751, y luego retrocedía un 0,1%, a 91,996. En todo 2017, el índice dólar perdió más de un 9,8%, su peor desempeño desde 2003.



En Brasil, el dólar se bajaba un 1,7% frente al real, moneda que cerró la jornada negociada a 3,260 reales para la venta en el tipo de cambio comercial.



En el mercado de dinero se operó el call money, entre bancos, al 27 % y en swaps cambiarios se pactaron u$s 201 millones, para liquidar el miércoles y el jueves. Las Lebac en el mercado secundario se operaban, la de 15 días al 27% y la de 260 días al 26%.



Durante la rueda, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informó la liquidación de divisas por parte de las empresas exportadoras de cereales, oleaginosas y derivados cayó un 10,5% durante 2017, hasta los u$s 21.399 millones.



Ambas cámaras empresarias informaron que durante la última semana del año (entre el 26 y el 29 de diciembre) las empresas del sector liquidaron la suma de u$s 390.290.452, lo que representa una suba del 61,3% respecto a mismo período de 2016 y un salto del 201,4% frente a los cuatro días hábiles previos. Asimismo, el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 29 de diciembre ascendió a 21.399.084.083 dólares.



En la plaza paralela, por su parte, el dólar blue se mantuvo por cuarta jornada consecutiva por encima de los $ 19 tras cerrar este martes con una baja de sólo tres centavos a $ 19,25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. De esta manera, la brecha con el oficial se amplió al 2,6%, la mayor en más de un mes.



En tanto, el "contado con liqui" restó en el día 21 centavos a $ 18,72 (en el mes subió un 7,6% y en el año un 16,3%).



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 440 millones, más del 40 % fue operado a fin de mes a $ 18,706, con una tasa implícita del 20,2% TNA y el plazo más largo fue agosto, que cerró a $ 20,85 arrojando una tasa del 20,1% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central del Banco Central disminuyeron el viernes u$s 130 millones hasta los u$s 56.150 millones.