Francisco autorizó la publicación de los registros de bautismos en la ESMA entre 1975 y 1979

Con el aval explícito del papa Francisco, la Iglesia argentina hará público en las próximas semanas el libro que registra los bautismos hechos entre 1975 y 1979 en la capilla de la Escuela de Mecánica Superior de la Armada (ESMA), en la que funcionó un centro clandestino de detención y torturas durante la última dictadura militar.



La publicación de los nombres de los 127 niños bautizados en esos cinco años es una iniciativa del obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, que busca ser "un aporte" para el estudio de esos años.



"Es el libro de la capilla Stella Maris de la ESMA, en el que figuran los bautismos realizados en esos años. Hay que investigar y lo pondré a disposición para conocer. Puede ser que algún marino haya bautizado allí a sus hijos, pero puede ser que otros no", planteó Olivera este miércoles en diálogo con Télam, en Roma.



La iniciativa tuvo el aval explícito del Pontífice, tras una reunión de casi una hora que Olivera tuvo con Francisco en el Vaticano.



"Lo quiero hacer con el Episcopado y ponerlo a disposición. No sé si habrá mucho, pero por lo pronto es un dato para hacerlo púbico. Él me animó a socializarlo", planteó Olivera.



Según pudo saber Télam, en el registro figuran 19 niños bautizados en 1975; 14, en 1976; 36, en 1977; 28, en 1978, y 30, en 1979.



Según estimaciones de organismos de Derechos Humanos, varios niños nacieron en el predio militar mientras sus madres estaban secuestradas por miembros de las Fuerzas Armadas.



Santiago Olivera, monseñor castrense que llevó adelante la iniciativa.



También con el visto bueno de Bergoglio, el Vaticano ya puso en marcha un sistema para que los familiares de detenidos-desaparecidos puedan acceder a los archivos que la Santa Sede tiene sobre la dictadura, que principalmente consta de cartas y pedidos a obispos y sacerdotes.



Según Olivera, la próxima publicación del documento "va en línea" con la desclasificación de los archivos que el Vaticano posee sobre la dictadura, anunciada en 2016 por el impulso de Francisco y que se puso en práctica el año pasado.



El papa Francisco concreta así la intención de abrir para consultas los archivos del Vaticano relativos al tiempo de la dictadura argentina (1976-1983), tras la catalogación del material, en la que participó también la Conferencia Episcopal Argentina.



Según las estimaciones, en la ESMA fueron bautizados 127 niños



En general, se trata de cartas que se recibían y contestaban solicitando conocer el paradero de detenidos desaparecidos o alguna gestión en ese sentido, y hay recortes de periódicos de la época en los archivos que la Iglesia y el Vaticano ordenaron conjuntamente antes de poner a disposición de los interesados.



La primera iniciativa sobre el tema de ordenar los archivos fue tomada por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal cuando, en el año 2012, se aprobó el documento 'La fe en Jesucristo nos mueve a la verdad, la justicia y La Paz.



Durante la reunión de este miércoles, casi un año después de la designación de Olivera como obispo castrense, en marzo de 2017, Francisco y el ex obispo de Cruz del Eje compartieron además "la tristeza porque no aparezcan" los 44 tripulanes del subamrino ARA San Juan, perdido en el Atlántico Sur el 15 de noviembre pasado.



El coloquio sirvió también para que Olivera le transmitiera al Papa un planteo de las autoridades de Seguridad para que pasen a la órbita del obispado castrense también la policía aeroportuaria y la policía federal.



"Le dije lo que estoy haciendo, lo consulté sobre cómo mirar la historia pasada, con verdad", planteó Olivera, que participó en la radio vaticana de la presentación de la edición italiana de su libro sobre el primer santo argentino, José Gabriel del Rosario Brochero, canonizado por Bergoglio en octubre de 2016.



Durante la presentación de "Cura Brochero. Pastore con l'odore delle pecore", Olivera planteó que el cura gaucho "no es sólo un santo, sino también es un prócer que se puso la patria al hombro y es un ejemplo para todos":