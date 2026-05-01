Actos por el 1° de mayo coincidieron en reclamar medidas para garantizar la inserción laboral

Sectores gremiales y de izquierda convocaron a movilizaciones luego de los actos del peronismo y la CGT.

Una movilización en el microestadio de Ferro fue una de las acciones por el 1° de mayo.

Mientras continúa el proceso de judicialización de la reforma laboral , agrupaciones del Partido Justicialista, el gremialismo y la izquierda realizaron convocatorias este 1° de mayo , con hincapié en el reclamo de mayores oportunidades para la empleabilidad. El presidente Javier Milei compartió un video como mensaje por el Día del Trabajador .

El acto principal por el Día del Trabajador sucedió el 30 de abril, cuando la Confederación General del Trabajo (CGT), en conjunto con agrupaciones del peronismo, realizó un acto en Plaza de Mayo en donde los tres miembros del triunvirato dirigencial fueron los oradores. "Queremos ir hacia un nuevo contrato social , donde la justicia social sea central en un nuevo programa de gobierno", afirmaron.

En tanto, este viernes la primera convocatoria de la jornada ocurrió en Parque Norte , en la ciudad de Buenos Aires, en donde se congregaron dirigentes del Partido Justicialista de distintas provincias que buscan constituir una alternativa electoral por fuera de los espacios preponderantes en la provincia de Buenos Aires. Así fue como senadores, diputados, intendentes y dos de los secretarios generales de la CGT (Jorge Sola y Cristian Jerónimo) participaron de la ceremonia, que se nucleó con la intención de revalorizar el rol de la industria productiva en la absorción laboral.

La CGT protagonizó un acto este 30 de abril, en las vísperas del Día del Trabajador.

En distintos puntos del país, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) convocó a medidas. En ese marco, la filial de la ciudad de Santa Fe se movilizó hacia la Legislatura Provincial, con demandas que incluían políticas de inclusión laboral y la urbanización de barrios periféricos. La convocatoria nacional ocurrió en el 30° aniversario de la agrupación sindical , tras el acto de la dirigencia federal que se dio en la localidad bonaerense de Ensenada.

Por su parte, algunos de los partidos que componen el Frente de Izquierda se congregaron en Plaza de Mayo, en donde también fueron convocados sectores vinculados a gremios (SUTNA y la APyT del Hospital Garrahan), en conjunto con representantes universitarios y los jubilados que acuden semanalmente a las inmediaciones del Congreso nacional.

Por su parte, el PTS eligió el microestadio de Ferro, en el barrio porteño de Caballito, a donde también acudieron sindicalistas del sector docente, sanitario y transportistas. El acto -de tinte partidario- busca proponer al espacio como alternativa política, reclamando medidas para la inserción laboral.

El video que compartió Javier Milei por el Día del Trabajador

El presidente Javier Milei publicó este 1° de mayo un video alusivo al Día del Trabajador donde se lo ve caracterizado como un personaje personaje lego. El mismo lo muestra armando una estructura - con conceptos que el Gobierno busca resaltar de su gestión - que termina tomando la forma del mapa argentino.

En este 1° de mayo reivindicamos a cada argentino que, con esfuerzo y responsabilidad, saca el p

En detalle, las consignas pintadas en los bloques en tonos celeste y blanco expresan: “Más Libertad”, “Baja Inflación”, “Menos Ministerios”, “Reforma Laboral”, “Apertura Económica” y “Fin de los piquetes”.

El video - que originalmente fue compartido por el presidente de la Cámara de Diputados - cierra con dos mensajes: “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez” y “Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”. La publicación fue acompañada por un breve texto del jefe de Estado en redes sociales: “Feliz Día del Trabajador. MAGA! VLLC!”.