Con el pacto fiscal como eje, Macri se reunió con dos gobernadores patagónicos

Mauricio Macri sigue de vacaciones en Villa La Angostura desde donde mantiene una activa agenda política. En esta oportunidad, el Presidente se reunió con los gobernadores de Chubut, Mariano Arcioni, y de Río Negro, Alberto Weretilneck.



Si bien los encuentros sirvieron para dialogar sobre la situación de sus distritos, lo cierto es que el pacto fiscal sellado en noviembre pasado entre las provincias y la Casa Rosada se coló en la agenda de ambas reuniones.



El tema no es ajeno a los intereses presidenciales ya que tanto Chubut como Río Negro son dos de los diez distritos cuyas legislaturas locales aún no adhirieron al acuerdo cerrado con 23 de las 24 provincias del país. En ese contexto, el propio Arcioni es quien más complicado tiene el panorama luego que este martes sufriera un revés en la legislatura provincial donde finalmente no se trató el pacto fiscal.



En el exclusivo Cumelén Country Club Macri estuvo acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, habitual interlocutor entre los mandatarios provinciales de todo el país y la Casa Rosada. Algunos de los otros temas que se abordaron fueron los planes de promoción para la Patagonia referidos a la minería y el petróleo. Por su parte, los ambos mandatarios aprovecharon la reunión para reclamar la puesta en marcha de obras que no figuran en el Presupuesto 2018.





El Presidente, que arribó a Villa La Angostura el pasado 25 de diciembre, tiene previsto permanecer en el sur hasta el próximo fin de semana, tras lo cual retornará a las actividades en la Casa Rosada. Mientras tanto, la agenda para los próximos días incluye una reunión con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para este jueves: el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires viajará acompañado por su vicejefe, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; y varios ministros.



El viernes será el turno de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien luego se tomará unos días de vacaciones en la tradicional villa turística patagónica. Luego de la referente del PRO, Macri recibirá a los diputados nacionales por Río Negro Sergio Wisky y Lorena Matzen y por Neuquén David Schlereth y Leandro López.



De esta manera, el Presidente, que el pasado martes viajó a Mendoza para poner en marcha obras viales junto al gobernador Alfredo Cornejo, se habrá reunido con seis mandatarios provinciales en escasos quince días.