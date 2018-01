Otro coqueteo peronista de verano en busca de una alternativa para 2019

El verano de rosca peronista sumó un nuevo capítulo a la saga. En esta oportunidad fue el turno entre el senador Miguel Ángel Pichetto y el exdiputado Sergio Massa, quienes se reunieron este jueves en el despacho del rionegrino a lo largo de una hora y media.



Según pudo reconstruir ámbito.com, el encuentro se centró en la búsqueda de una alternativa peronista "superadora" que incluya a cuadros jóvenes. Por lo pronto, Massa y Pichetto acordaron que los equipos de los espacios que ambos lideran comiencen a compartir los informes económicos para cruzar variables de análisis.



En ese contexto, durante la charla a solas Massa y Pichetto también abordaron cuestiones relacionadas a la situación económica. Como no podía ser de otra manera, la reforma laboral no escapó del temario del encuentro. Ambos manifestaron "la necesidad de cuidar a todos los sectores del trabajo que sostienen la economía" al tiempo que mostraron su preocupación por los aumentos en servicios, combustibles y prepagas porque "pegan en los sectores medios y bajos".



En lo que respecta a lo estrictamente político dejaron trascender la importancia de reconstruir el PJ desde "un peronismo de centro, nacional y democrático". Sin embargo, desde el massismo anticiparon que el encuentro "no significa que un espacio se vaya a sumar al otro" ya que tanto el Frente Renovador en Diputados como el bloque Justicialista que lidera Pichetto en el Senado "trabajarán cada uno por su lado".



A pesar de que el propio Massa había anticipado que iba a ser un verano relajado en materia de "rosca política", el exdiputado no tardó ni dos semanas en mostrarse activo tanto en la Costa, de donde regresó este miércoles, como en Buenos Aires.



En el entorno del exdiputado no descartan que en los próximos días su agenda se cargue con algunas reuniones junto a referentes peronistas. "Todavía no hay nada confirmado, pero la tendencia indica que seguirá armando encuentros", indicaron desde el massismo.



Lo cierto es que la reunión entre el tigrense y el rionegrino llega tras un par de semanas de pura acción peronista con el objetivo de sellar una reunificación de cara al 2019. Ese raid estuvo encabezado por Gustavo Menéndez, flamante titular del PJ de la Provincia de Buenos Aires, quien se posicionó como el enlace del pacto electoral.



El intendente de Merlo arrancó el año con una visita al propio Massa en Pinamar y luego se reunió junto a Diego Bossio, diputado del bloque Justicialista, espejo del espacio que Pichetto encabeza en el Senado. Por lo pronto, en el horizonte del universo peronista aparece Santa Teresita, sede de un nuevo Congreso partidario del peronismo bonaerense en febrero próximo.