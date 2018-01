La demanda se recalentó antes del anuncio de la tasa y el dólar trepó 22 centavos a su récord de $ 19,66

Previo a la confirmación oficial, la expectativa de que el Banco Central bajaría la tasa de política monetaria recalentó la demanda en el mercado cambiario, donde el dólar trepó 22 centavos este martes y tocó nuevo récord en los $ 19,66 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com.



De esta manera, el billete acumula un alza del 2,6% en las últimas tres ruedas y un avance del 3,7% en lo que va de enero.



Asimismo, la moneda superó en esta jornada el récord anterior de $ 19,46 registrado el 28 de diciembre cuando el gobierno anunció el cambio de metas de inflación; y el salto anotado es el más grande desde el 5 de enero, cuando la divisa había subido 30 centavos debido a que inversores esperaban con nerviosismo el anuncio de tasas del Central (al martes siguiente, la autoridad monetaria definió un recorte de 75 puntos básicos a 28%).



El movimiento del billete fue en sintonía con el segmento donde operan bancos y agentes del comercio exterior, donde la divisa avanzó 20 centavos a $ 19,365 un nivel nunca visto. Se trató de la cuarta alza consecutiva y el mayor salto desde el 5 de enero, cuando había ascendido 27 centavos.



En tanto, el Banco Nación cerró el tipo de cambio del dólar mayorista a $ 19,335 vendedor para la transferencia y el billete a $ 19,60 vendedor.



Pablo Castagna, de Portfolio Personal, indicó que no se advierte "una justificación en la inflación para recortar la tasa, con lo

cual el grado de libertad para una mayor flexibilidad parece ser más que acotado. Sin embargo, no se descarta que el Banco Central realice algún ajuste, que no sería superior a los 75 puntos". Tras el cierre del mercado, se confirmó el pronóstico del mercado dado que la autoridad monetaria llevó el tipo de interés de referencia al 27,25%.



El analista señaló que "la volatilidad del dólar lógicamente es uno de los determinantes de las estrategias de 'carry trade' en un contexto de expectativas de tasas de interés, en principio, un poco más definido que a fines del mes pasado. Referencia, en este punto, fue el resultado de la licitación de letras de la semana pasada".



El volumen operado subió un 29% a u$s 826 millones, segundo en orden de importancia del mes. Los mínimos se anotaron en el comienzo, en los $ 19,19, casi dos centavos y medio arriba del cierre previo, pero luego la demanda para atender compromisos con el exterior y la apetencia por dolarizar tenencias engrosaron fuertemente la corriente compradora con impacto pleno en la cotización.



Los precios, en este sentido, iniciaron un camino ascendente que sólo se detuvo cuando tocaron máximos en los $ 19,41 en los momentos de mayor intensidad compradora. Sin embargo, los buenos niveles alcanzados estimularon la reacción de la oferta logrando un pequeño retroceso que con algunas variantes y oscilaciones se mantuvo hasta el final.





