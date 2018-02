Aguad descartó que el ARA San Juan haya sido hundido por un submarino británico

El Ministro de Defensa Oscar Aguad salió al cruce de versiones periodísticas y desmintió que el ARA San Juan habría sido hundido por un submarino británico. En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el titular de la cartera militar señaló que "no tenemos ninguna remota información sobre ese episodio" al tiempo que aclaró que la zona de búsqueda de la nave argentina "no incluirá la zona de exclusión de las Malvinas".



En ese sentido, el propio Aguad también descartó que el ARA San Juan haya estado involucrado en tareas de espionajes de naves británicas: "No había ninguna orden de espiar a nadie. La orden de operación era de rastrillaje, observación y avistaje de la zona, que es lo que se hace rutinariamente".



Aguad participó este martes de una nueva reunión entre familiares del ARA San Juan y autoridades nacionales. El encuentro estuvo encabezado por el propio presidente Mauricio Macri quien anunció una "recompensa millonaria en dólares" para aquel que halle a la nave.



Si bien todavía no se estableció la cifra ofrecida, el dirigente radical estimó "probable" que la misma se publicará en el Boletín Oficial ronde los 4 millones de dólares. Por otra parte, el titular de la cartera castrense evitó pronunciarse respecto de las distintas hipótesis que se barajan sobre la desaparición del ARA San Juan.



El presidente Mauricio Macri encabezó en la Casa Rosada una reunión con familiares del ARA San Juan.



"El Gobierno tiene que ser respetuoso de lo que haga la Justicia y no podemos adelantar opinión. Esperemos, no seamos tan ansiosos. Ellos tienen que dar un veredicto y cualquier cosa que digamos puede influir en lo que están trabajando", indicó.



En lo que respecta a la búsqueda, el funcionario nacional precisó que "hay barcos que se estaban reparando que van a salir a navegar nuevamente, como es el caso del (buque oceanográfico Víctor) Angelescu".



"Hay un barco científico que también puede salir a navegar, los de la Armada, el ruso va a seguir hasta fin de febrero con la posibilidad de que podamos contar con el ROV del barco ruso. Nos lo van a facilitar, probablemente", manifestó.



Asimismo, el ministro explicó por qué el Gobierno todavía no declaró el duelo: "Hay algunos familiares que creen que están con vida. El Gobierno se atiene a las evidencias. Creemos que no hay condiciones para que hayan sobrevivido. Respetamos a todas las familias".