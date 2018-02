Perito de la familia de Pérez Volpin dio más detalles de la autopsia

Ernesto Da Ruos, médico gastroenterólogo y perito de parte de la familia de Débora Pérez Volpin, brindó más detalles sobre la autopsia realizada el miércoles por la noche a la periodista y diputada. Sostuvo que se hallaron "lastimaduras" pero aclaró que no se tratan de "cortes". Seis peritos participaron de la necropsia ordenada por el Juez.



El doctor Da Ruos, uno de los peritos que participó de la necropsia, señaló que "hay evidencias de que algo anduvo mal" y que se produjo "una situación que se fue complicando a medida que pasaba el tiempo".



Asimismo, sostuvo que Pérez Volpin no tenía patologías previas al estudio realizado en el Sanatorio de la Trinidad en el cual falleció. "No tenemos ningún tipo de información de patología previa. Fue por un control gástrico y los estudios que les hicieron son los correctos. En la historia clínica no dice nada de una patología previa", dijo en diálogo con el programa Va de Vuelta de AM870.



Ernesto Da Ruos.



Al ser entrevistado por A24, Da Ruos remarcó que a pesar de "todos los recursos que se utilizaron", fue "imposible" reanimarla. "Se tomaron los recaudos como para levantarla del estado en el que estaba", dijo.



Por otro lado, recalcó que todos los peritos con los que participó de la autopsia llegaron a la misma conclusión al señalar que no hallaron cortes sino "lastimaduras" ya que "el endoscopio no corta".



En ese sentido, prefirió no hablar de mala praxis y procuró tener prudencia y ser cauto: "No puedo decir que tuvo la culpa alguno de los profesionales que intervinieron porque no está comprobado". Por el momento "no inculpo ni defiendo a ninguno de los actores", agregó.



En cuanto al rol de la anestesista Nélida Puente, quien se puso a disposición de la Justicia al comenzar la investigación, el perito sostuvo que "puede haber indicios de que la sedación no haya sido la causa".



Por último, sostuvo que tal vez la familia no encuentre una respuesta concluyente de la autopsia, "nada que diga qué pasó", ya que solo con los resultados de las biopsias de los tejidos se podrá llegar a una explicación que determine las causas de la muerte de Pérez Volpin.