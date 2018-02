El hermano del cadete de policía dijo que lo mataron y pidió no entorpecer la investigación

Emanuel Garay sufrió "sesiones de tortura" como si hubiese sido la "última dictadura militar", afirmó uno de sus hermanos al recordar la forma de su muerte producida el último sábado tras permanecer varios días en estado crítico debido al entrenamiento extremo al que fue sometido en la Escuela de Policía riojana.



"Le practicaron sesiones de tortura ya que eso no fue un entrenamiento, los maltrataron, les pegaron, les dijeron barbaridades, a mi hermano lo mataron en su primer día de formación", aseguró Roque Garay.



Cabe recordar que la autopsia al cadáver del cadete fallecido determinó que la causa de muerte fue un cuadro de "deshidratación aguda grave e insuficiencia renal" que le provocó una "falla multiorgánica", informaron fuentes judiciales.



El hermano del cadete de Policía afirmó a FM La Patriada que a Emanuel lo "sacaron de la Escuela de Policía en coma, casi no respiraba después de que le aplicaron el famoso 'baile', sinónimo de tortura".



"Nunca pensé que después de tanto tiempo que ha pasado pareciera que fuese un relato de la última dictadura militar, todavía no llego a entender qué le hicieron", expresó.



Roque contó que su hermano "se había preparado tres meses y había aprobado las pruebas físicas, no tomaba ni fumaba, era un chico totalmente sano".



Respecto al gobierno riojano, señaló que tomó "las decisiones acertadas al desplazar automáticamente a las personas involucradas para que no entorpezcan la investigación".



Como consecuencia de la muerte, el gobernador Sergio Casas separó al jefe de Policía, Luis Páez, y el ministro de Seguridad de La Rioja, Luis Angulo. Asimismo, la Gobernación riojana manifestó que van a "pedir al juez que interviene en la causa que acelere la investigación y adopte medidas ejemplares sobre los responsables".



Por último, Roque dijo que Emanuel tenía "muchas ganas de servir a la comunidad, era un sueño que tenía y quería hacer, pero lamentablemente en busca de su sueño encontró la muerte".