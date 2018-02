Tras escándalo por infidelidad, Australia prohíbe el sexo entre ministros y sus empleados

El primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, anunció la prohibición de que los ministros mantengan relaciones sexuales con sus empleados, una medida que surge tras el escándalo protagonizado por el viceprimer ministro, Barnaby Joyce, quien próximamente tendrá un hijo con su asesora de prensa.



Turnbull, líder del Partido Liberal, emitió una disposición que calificó de "clara e inequívoca" y que establece que "los ministros, sin importar si son casados o solteros, no pueden mantener relaciones sexuales con el personal".



"Hacerlo constituirá una violación a las normas", dijo y, si bien consideró que su rol no tiene que ver con "predicar moral", expresó a los periodistas en una rueda de prensa en Canberra que "es inaceptable en 2018 que los ministros tengan relaciones sexuales con alguien que trabaja para él".



Turnbull opinó que Joyce cometió "un error de juicio contraproducente", en relación al romance que mantiene con su ex asesora de prensa Vikki Campion, con quien espera un bebé, y que destapó la prensa la semana pasada.



Joyce, líder del Partido Nacional, aliado tradicional del Partido Liberal, se separó en 2017 de Natalie Abberfield, con quien se casó en 1993 y tiene cuatro hijos, y fue uno de los defensores de los valores de la familia durante la campaña para la legalización de matrimonios entre personas del mismo sexo el año pasado.



La relación de Joyce, de 50 años, con Campion (33) y la ruptura de su matrimonio fue cuestionada por algunos miembros del Partido Nacional por haber dañado la imagen de una fuerza que representa al sector conservador y rural.



Para Turnbull, Joyce "desencadenó un mundo de dolor para esas mujeres" y "horrorizó a todos". Sin embargo, desde que se conoció la noticia del inminente nacimiento la semana pasada, el premier australiano apoyó a su vice y se negó a hacer comentarios sobre sus circunstancias personales por respeto a sus hijos y a su esposa durante 24 años.



Además, Turnbull rechazó la posibilidad de que Australia siguiera el ejemplo de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos prohibiendo a los legisladores tener relaciones sexuales con el personal, al afirmar que los legisladores tenían derecho a una vida privada.



Las mociones para despedir al viceprimer ministro fueron derrotadas en el Senado y la Cámara de Representantes, pero la presión dejó sus huellas y Turnbull anuncióque Joyce no se desempeñará como primer ministro en funciones cuando el premier viaje a Estados Unidos la próxima semana. En su lugar, lo hará el líder del Senado, Mathias Cormann.