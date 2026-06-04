Ranking de tasas de interés: ¿qué banco otorga mejor rendimiento en un plazo fijo en junio 2026? + Agregar ámbito en









Conocé cuales son las mejores opciones para acompañar al bolsillo, de acuerdo a las TNA que ofrecen las distintas plataformas.

A pesar de las bajas en las tasas, el plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas. Depositphotos

Las tasas de interés que ofrecen los bancos para los plazos fijos muestran diferencias importantes entre una entidad y otra. Esa variación impacta directamente sobre la ganancia que obtiene cada ahorrista, al momento del vencimiento de la colocación.

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Los datos más recientes del sistema financiero reflejan una distancia superior a nueve puntos porcentuales, entre la tasa más baja y la más alta disponible para depósitos a 30 días. Esa brecha puede traducirse en miles de pesos adicionales para quienes comparan opciones antes de invertir.

Las entidades digitales, los bancos regionales y las compañías financieras encabezan actualmente el ranking de rendimientos. Los bancos tradicionales, en cambio, aparecen en posiciones intermedias o bajas dentro de la tabla de tasas. Los ahorristas que buscan proteger su capital suelen analizar este indicador antes de constituir un plazo fijo. La elección de la entidad resulta determinante cuando el objetivo es obtener el mayor retorno posible en el corto plazo.

plazo fijo inversiones Depositphotos Cuál es el rendimiento si invierto 1 millón de pesos en plazo fijo Una inversión de $1.000.000 a 30 días genera resultados distintos según el banco elegido. Cada entidad establece su propia tasa nominal anual y, en consecuencia, modifica el monto final que recibe el cliente. La referencia general del Banco de la Nación Argentina paga una tasa del 19% y permite alcanzar un total de $1.015.616,44 al finalizar el período.

La diferencia entre la mejor tasa y la más baja del mercado puede generar una ganancia extra de hasta $7.602,74, por cada millón de pesos invertido. Esa distancia explica por qué la comparación entre entidades se volvió una herramienta clave para los ahorristas.

plazo fijo Podio de tasas banco por banco Las entidades que lideran el ranking de tasas pertenecen principalmente al segmento digital y financiero. Estas son las opciones con mejores rendimientos para un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días: Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: tasa del 24,25% y monto final de $1.019.931,51

Banco Masventas S.A.: tasa del 24% y monto final de $1.019.726,03

Banco Voii S.A.: tasa del 24% y monto final de $1.019.726,03 Otras entidades también aparecen entre las más competitivas del mercado: Banco Meridian S.A.: tasa del 23,5% y monto final de $1.019.315,07

Banco CMF S.A.: tasa del 23,25% y monto final de $1.019.109,59

Banco Bica S.A.: tasa del 23% y monto final de $1.018.904,11

Banco del Sol S.A.: tasa del 22% y monto final de $1.018.082,19

Banco Mariva S.A.: tasa del 22% y monto final de $1.018.082,19

Reba Compañía Financiera S.A.: tasa del 22% y monto final de $1.018.082,19

Banco Hipotecario S.A.: tasa del 21,5% y monto final de $1.017.671,23

Banco Provincia de Tierra del Fuego: tasa del 21% y monto final de $1.017.260,27

Bibank S.A.: tasa del 21% y monto final de $1.017.260,27 El grupo de bancos tradicionales ofrece rendimientos más moderados, por lo que son las opciones menos elegidas por presupuesto. Aun así, varias entidades mantienen tasas cercanas al 19%: Banco de la Provincia de Buenos Aires: tasa del 19,5% y monto final de $1.016.027,40

Banco de la Nación Argentina: tasa del 19% y monto final de $1.015.616,44

Banco de Comercio S.A.: tasa del 19% y monto final de $1.015.616,44

Banco BBVA Argentina S.A.: tasa del 18,75% y monto final de $1.015.410,96

Banco del Chubut S.A.: tasa del 18,5% y monto final de $1.015.205,48

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: tasa del 18,25% y monto final de $1.015.000

Banco Macro S.A.: tasa del 18% y monto final de $1.014.794,52

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