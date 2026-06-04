Estos autos van a tener que hacer la VTV en junio de 2026

Todo lo que tenés que saber sobre cuándo tenés que hacer la VTV, los montos actualizados, quiénes tienen una bonificación o quedan excentos y si hay que sacar turno.

La VTV verifica el estado mecánico y de seguridad de los vehículos.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) es uno de los trámites obligatorios para circular con un vehículo en Argentina . Además de ser un requisito legal, permite comprobar que los automóviles y motos se encuentran en condiciones seguras para transitar por calles, avenidas y rutas. Durante los últimos meses, las autoridades intensificaron los controles en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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En junio de 2026, miles de conductores van a tener que realizar la verificación para cumplir con el cronograma establecido por las autoridades.

La fecha de realización de la VTV depende de la terminación de la patente y de la jurisdicción en la que se encuentre radicado el vehículo. En la provincia de Buenos Aires, el cronograma anual establece que durante junio deben realizar el trámite los vehículos cuya patente termina en 6.

Estos conductores tienen tiempo hasta el 30 de junio para completar la inspección.

El resto del calendario previsto para 2026 es el siguiente:

terminadas en 7: hasta el 31 de julio

terminadas en 8: hasta el 31 de agosto

terminadas en 9: hasta el 30 de septiembre

terminadas en 0: hasta el 31 de octubre

terminadas en 1: hasta el 30 de noviembre

Además, desde este año se modificaron algunos plazos para los vehículos nuevos. Actualmente, los autos 0 km deben realizar la primera VTV:

a los 4 años desde el patentamiento

al alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos

Después de esa primera revisión, la frecuencia cambia según la antigüedad y el kilometraje:

vehículos entre 4 y 8 años: cada dos años

vehículos con más de 8 años o más de 80.000 kilómetros: una vez por año

En la Ciudad de Buenos Aires también existe un calendario organizado según el último número de la patente. Durante junio, los vehículos terminados en 6 son los que deben renovar la verificación.

Pesos Billetes Mariano Fuchila

Cuánto sale realizar el trámite

La provincia de Buenos Aires actualizó los valores de la VTV durante junio de 2026. Las tarifas incluyen IVA, gastos administrativos y la entrega de la oblea correspondiente. Los precios vigentes son:

autos particulares: $96.968

motos: $36.469

Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires los valores son similares y rondan los mismos montos después de los incrementos aplicados durante el año.

Existen algunos grupos que pueden acceder a descuentos o exenciones.

Quedan exentos del pago:

personas con discapacidad titulares del vehículo

vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad

vehículos oficiales

ambulancias

unidades de bomberos

Pueden acceder a una bonificación del 50%:

jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos

vehículos con más de 20 años de antigüedad

taxis y remises habilitados

transportes escolares registrados

Para acceder a estos beneficios es obligatorio presentar la documentación correspondiente.

vtv.jpg

Qué revisan en la verificación y qué documentación piden

El objetivo principal de la VTV es comprobar que el vehículo se encuentre en condiciones seguras para circular. Durante la inspección, los técnicos revisan distintos componentes mecánicos y de seguridad.

Entre los elementos controlados están:

luces bajas, altas e intermitentes

frenos

suspensión

dirección

neumáticos

chasis

emisión de gases contaminantes

matafuegos

elementos de seguridad obligatorios

Además de la revisión mecánica, los conductores deben presentar determinada documentación para completar el trámite.

Los requisitos obligatorios son:

DNI vigente

licencia de conducir vigente

seguro obligatorio vigente

cédula verde o azul

comprobante de pago del trámite

constancia de turno

título de propiedad del vehículo en caso de ser requerido

También es importante ir con algunos elementos de seguridad dentro del vehículo:

matafuegos reglamentario

balizas

botiquín de emergencias

cinturones de seguridad en correcto funcionamiento

En el caso de las motos, también se solicita la documentación específica correspondiente.

vtv - turnos.jpg

¿Hay que sacar turno?

Sí. Actualmente la VTV funciona mediante un sistema de turnos previos tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los conductores deben:

ingresar al sistema oficial correspondiente

seleccionar la planta verificadora más conveniente

elegir una fecha disponible

Una vez confirmado el turno, se genera un comprobante que deberá presentarse el día de la inspección junto con el resto de la documentación requerida.