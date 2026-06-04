La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los trámites obligatorios para circular con un vehículo en Argentina. Además de ser un requisito legal, permite comprobar que los automóviles y motos se encuentran en condiciones seguras para transitar por calles, avenidas y rutas. Durante los últimos meses, las autoridades intensificaron los controles en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estos autos van a tener que hacer la VTV en junio de 2026
Todo lo que tenés que saber sobre cuándo tenés que hacer la VTV, los montos actualizados, quiénes tienen una bonificación o quedan excentos y si hay que sacar turno.
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En junio de 2026, miles de conductores van a tener que realizar la verificación para cumplir con el cronograma establecido por las autoridades.
Cuándo tengo que hacer la VTV
La fecha de realización de la VTV depende de la terminación de la patente y de la jurisdicción en la que se encuentre radicado el vehículo. En la provincia de Buenos Aires, el cronograma anual establece que durante junio deben realizar el trámite los vehículos cuya patente termina en 6.
Estos conductores tienen tiempo hasta el 30 de junio para completar la inspección.
El resto del calendario previsto para 2026 es el siguiente:
- terminadas en 7: hasta el 31 de julio
- terminadas en 8: hasta el 31 de agosto
- terminadas en 9: hasta el 30 de septiembre
- terminadas en 0: hasta el 31 de octubre
- terminadas en 1: hasta el 30 de noviembre
Además, desde este año se modificaron algunos plazos para los vehículos nuevos. Actualmente, los autos 0 km deben realizar la primera VTV:
- a los 4 años desde el patentamiento
- al alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos
Después de esa primera revisión, la frecuencia cambia según la antigüedad y el kilometraje:
- vehículos entre 4 y 8 años: cada dos años
- vehículos con más de 8 años o más de 80.000 kilómetros: una vez por año
En la Ciudad de Buenos Aires también existe un calendario organizado según el último número de la patente. Durante junio, los vehículos terminados en 6 son los que deben renovar la verificación.
Cuánto sale realizar el trámite
La provincia de Buenos Aires actualizó los valores de la VTV durante junio de 2026. Las tarifas incluyen IVA, gastos administrativos y la entrega de la oblea correspondiente. Los precios vigentes son:
- autos particulares: $96.968
- motos: $36.469
Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires los valores son similares y rondan los mismos montos después de los incrementos aplicados durante el año.
Existen algunos grupos que pueden acceder a descuentos o exenciones.
Quedan exentos del pago:
- personas con discapacidad titulares del vehículo
- vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad
- vehículos oficiales
- ambulancias
- unidades de bomberos
Pueden acceder a una bonificación del 50%:
- jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos
- vehículos con más de 20 años de antigüedad
- taxis y remises habilitados
- transportes escolares registrados
Para acceder a estos beneficios es obligatorio presentar la documentación correspondiente.
Qué revisan en la verificación y qué documentación piden
El objetivo principal de la VTV es comprobar que el vehículo se encuentre en condiciones seguras para circular. Durante la inspección, los técnicos revisan distintos componentes mecánicos y de seguridad.
Entre los elementos controlados están:
- luces bajas, altas e intermitentes
- frenos
- suspensión
- dirección
- neumáticos
- chasis
- emisión de gases contaminantes
- matafuegos
- elementos de seguridad obligatorios
Además de la revisión mecánica, los conductores deben presentar determinada documentación para completar el trámite.
Los requisitos obligatorios son:
- DNI vigente
- licencia de conducir vigente
- seguro obligatorio vigente
- cédula verde o azul
- comprobante de pago del trámite
- constancia de turno
- título de propiedad del vehículo en caso de ser requerido
También es importante ir con algunos elementos de seguridad dentro del vehículo:
- matafuegos reglamentario
- balizas
- botiquín de emergencias
- cinturones de seguridad en correcto funcionamiento
En el caso de las motos, también se solicita la documentación específica correspondiente.
¿Hay que sacar turno?
Sí. Actualmente la VTV funciona mediante un sistema de turnos previos tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los conductores deben:
- ingresar al sistema oficial correspondiente
- seleccionar la planta verificadora más conveniente
- elegir una fecha disponible
Una vez confirmado el turno, se genera un comprobante que deberá presentarse el día de la inspección junto con el resto de la documentación requerida.