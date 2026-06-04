Lionel Scaloni arma una lista de emergencia con cuatro jugadores "reservados" ante posibles bajas en la Selección + Agregar ámbito en









El DT de la Selección argentina notificó a cuatro futbolistas que podrían ser convocados de urgencia si se confirma alguna baja antes del Mundial.

La Selección argentina mantiene alternativas listas ante posibles bajas de último momento. X.com

Lionel Scaloni notificó a cuatro jugadores que deberán mantenerse atentos ante una posible convocatoria de urgencia en la Selección argentina, en caso de que se produzca alguna baja antes del inicio del Mundial 2026, en una decisión tomada a pocos días del debut y con el plantel transitando sus últimas jornadas de preparación.

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El entrenador busca cubrirse ante cualquier imprevisto físico en la recta final hacia la Copa del Mundo y, por eso, definió una lista de futbolistas que podrían incorporarse de manera excepcional si alguno de los convocados no logra recuperarse a tiempo. La medida responde a las dudas que existen sobre varios integrantes del plantel y a la necesidad de contar con alternativas listas para actuar de inmediato.

Qué jugadores llegan con molestias a la cita mundialista A pocos días del debut en el Mundial 2026, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico siguen de cerca la evolución física de varios futbolistas del plantel. Una de las situaciones que más atención genera es la de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, cuyos estados físicos son monitoreados permanentemente y podrían abrir la puerta a modificaciones de último momento.

selección Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución física de varios jugadores antes del debut mundialista. La preocupación también alcanza a Nicolás Paz, quien arrastra una molestia en una de sus rodillas, y a Leandro Paredes, que llega con una sobrecarga muscular. Si bien ninguno de los casos implica por ahora una baja confirmada, el cuerpo técnico mantiene un seguimiento constante para determinar si todos podrán llegar en plenitud al inicio de la competencia.

La lista de emergencia que preparó Scaloni ante posibles bajas Frente a ese escenario, Scaloni ya notificó a cuatro futbolistas para que permanezcan atentos ante una eventual convocatoria de urgencia. Los elegidos son Emiliano Buendía, Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo y Máximo Perrone, quienes podrían incorporarse a la nómina definitiva si surge algún inconveniente físico antes del comienzo del Mundial. Beltrán y Capaldo cuentan con una ventaja: ambos ya trabajan junto a la delegación argentina en Kansas como parte del grupo de jugadores adicionales convocados para acompañar la preparación del equipo. En el caso de Capaldo, incluso tendrá participación en el amistoso frente a Honduras. selección (4) Scaloni definió un grupo de futbolistas que podría sumarse si surge algún contratiempo. Por su parte, Buendía aparece como la principal alternativa si Nicolás Paz no logra recuperarse de su molestia, mientras que Perrone es la opción que maneja el cuerpo técnico para reforzar el mediocampo en caso de que Leandro Paredes o alguno de los volantes internos no llegue en las mejores condiciones físicas al debut mundialista. De esta manera, la Selección mantiene preparado un plan de contingencia para afrontar cualquier imprevisto de último momento. Los horarios de los últimos amistoso de la Selección Argentina antes del Mundial 2026 Sábado 6 de junio, 21:00 - Argentina vs. Honduras (Kyle Fiel)

- Argentina vs. Honduras (Kyle Fiel) Martes 9 de junio, 22:00 - Argentina vs. Islandia (Jordan-Hare Stadium). La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026 El camino hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)

22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City) Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)

14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas) Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).