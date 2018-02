La producción de la industria pyme creció 3,4% en enero y acumula siete meses en alza

La industria pyme creció 3,4% en enero, frente a igual mes de 2017, con lo que acumula siete meses consecutivos en alza, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



En la comparación mensual frente a diciembre, la industria se retrajo 1,7%, en un contexto en el que las pymes se mueven "sobre una frontera débil entre tomar fuerza o seguir haciendo equilibrio", advirtió.



"En diciembre el 50% de las empresas crecieron en la comparación anual, y observamos más de ellas afectadas por el ingreso de mercadería importada", dijo Fabián Tarrío, presidente de CAME.



En febrero, cuando se realizó la encuesta, la proporción de empresas con planes de inversión positivos bajó a 41% (de 46% en enero), pero esos planes no se cancelaron sino que quedaron en compás de espera, indicó la entidad.



El crecimiento interanual de la producción alcanzó sólo al 50% de las industrias, cuando en diciembre habían crecido el 59,3%; al tiempo que subió a 26,8% la proporción de industrias en baja (22,2% en diciembre) y a 23,2% las empresas sin cambios en su producción.



Lideraron las subas productos de metal, maquinaria y equipo (7,6%), productos eléctrico-mecánicos e informática (6,7%), minerales no metálicos (6,3%), maderas y muebles (6,1%), alimentos y bebidas (2,7%) y productos de caucho y plástico (2,7%). Con variaciones menores se ubicaron material de transporte (1%), productos textiles y prendas de vestir (0,9%), productos químicos (0,1%), calzado y marroquinería (0,2%), y papel, cartón, edición e impresión (0,2%).



En enero más empresas se vieron afectadas por el ingreso de productos importados terminados: 41,4% dijo verse perjudicado cuando en diciembre ese número fue del 34%. En tanto, para el 48% de las industrias su situación actual es regular, mala o muy mala, en línea con la indefinición de la tendencia de crecimiento y los problemas de rentabilidad que generan las constantes subas de costos, mientras que para el 52% restante, buena o muy buena.



"La industria se mueve así sobre una frontera débil entre tomar fuerza o seguir haciendo equilibrio. La tendencia que prevalezca dependerá de las políticas que se jueguen en los próximos meses", concluyó CAME.