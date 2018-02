Nielsen: "El Gobierno está trabajando para la próxima crisis de deuda"

El exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, reprochó el alto nivel de endeudamiento del Gobierno nacional en los últimos dos años y alertó por la llega de una próxima "crisis de deuda".



"(Mauricio) Macri emitió más de u$s 100.000 millones y para mí es un error muy grande lo que se está haciendo, de endeudarse a mansalva. Se está trabajando para la próxima crisis de deuda, la verdad es esa", advirtió el exfuncionario durante la gestión de Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía.



Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (ODE-UMET) señaló que los dos años de mandato de Macri el país emitió deuda por u$s 132.969 millones, de los cuales u$s 108.173 millones fueron emitidos por el Tesoro Nacional, de los cuales u$s 76.032 millones fueron en moneda extranjera. En tanto, las provincias emitieron deuda por u$s 12.336 millones y las empresas privadas u$s 12.459 millones.



"(Luis) Caputo es el encargado de conseguir esos recursos, de ir a Wall Street, a Londres y explicar a los principales jugadores del mercado qué es lo que está tratando de hacer la Argentina y por qué emite este nivel de deuda. Caputo y el Gobierno la han tenido fácil en estos dos años, ahora se le va a complicar. Van a tener que explicar por qué no se han hecho cosas", afirmó Nielsen en diálogo con radio El Mundo.



"El mercado financiero internacional ha tenido una tolerancia enorme con el gobierno de Macri, de hecho el Presidente todavía tiene un prestigio internacional y le fue muy bien en Davos. Pero a la vez está empezando la duda y eso se traduce en el mercado con el aumento de riesgo país", remarcó el "negociador de los dos acuerdos" de la Argentina con el FMI.



En la charla radial, Nielsen fue consultado sobre los antecendes laborales del actual ministro de Hacienda, aquien conoció durante el proceso de reestructuración de la deuda en cesación de pagos. "Caputo es un muchacho que ha hecho una carrera muy importante en el sistema financiero internacional. Viene a la Argentina como el gerente local del Deutsche Bank, uno de los grandes bancos de inversión de mundo, menos en Alemania, donde es una entidad sucursalera", recordó el exsecretario del área.



Según Nielsen, "Toto" se especializó en mercados financieros durante su trabajo en la filial neoyoriquina del banco alemán. "Cuando fue el default argentino, Caputo y otros ejecutivos argentinos querían ayudar a la salida, querían ser uno de los banco colocadores de la deuda, pero en Alemania le sacaron bolilla negra y no dejaron que el Deutsche Bank ayude a país. Tenían miedo reputacional, no querían arriesgarse a que eso saliera mal o a que se ayude a la Argentina a no pagar las deudas. Eso fue un revés muy importante para toda la troup que trabaja y Caputo estaba realmente muy mal", contó.



El ministro quedó en el ojo de la tormenta luego que una investigación periodística reveló una participación accionaria en una empresa offshore no declarada en la Argentina. Por este motivo, se presentaron al menos cuatro denuncias en la Justicia federal contra Caputo. Lo acusan de "omitir, rehusar o retardar" esa información al momento de asumir su cargo en el Poder Ejecutivo y por el presunto delito de "evasión agravada".



Sobre ese escándalo, que hoy preocupa al Gobierno, también se refirió Nielsen. "Lamento que no dio a conocer las offshore donde se desempeñaba. Es un profesional que sabe, no es un tipo que fue al Gobierno a aprender cómo se coloca deuda. Es una de las figuras clave que tiene Cambiemos. Aunque no estoy de acuerdo con el endeudamiento, Caputo lo maneja muy bien. Es una persona con los pies en la tierra, no es farolero, ni con un ego más grande que él mismo", sostuvo.



"El Gobierno tuvo una actitud muy dura de no tolerar el más mínimo indebido, y eso pasó con Gómez Centurión en la Aduana, que fue relevado del cargo con una grabación trucha que luego se comprobó que no era cierto. Cuando llega lo de triaca ahí la cosa empieza a sopesar, porque lo necesitan. Hubo un cambio muy fuerte en el Gobierno: venían a no bancar a sus funcionarios o apartarlos hasta que las cosas se aclaren, pero evidentemente ahora no los apartan y los dejan en el cargo. Al principio dijeron que ellos venía a cambiar la cultura política, pero los últimos acontecimientos demuestran que no hay tal cambio", agregó.