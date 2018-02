Cambiemos presentó un proyecto para cobrar por salud y educación a extranjeros

El diputado nacional Luis Petri (UCR-Cambiemos) presentó este martes un proyecto de ley que busca regular el acceso gratuito a los servicios de educación y salud de los inmigrantes, sobre la base de criterios de reciprocidad.



Según el diputado oficialista, "el objetivo del proyecto es garantizar el acceso igualitario a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento del país y que quieran proyectar sus sueños aquí y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios".



En virtud del proyecto, la situación de quienes revistan la calidad de "residentes permanentes" se mantiene inalterable.



En cambio, cuando se trate de aquellas personas que ingresan al país con carácter temporario, transitorio o precario, se establece el acceso a los servicios de educación universitaria y salud en forma gratuita, en tanto exista reciprocidad, es decir, siempre los argentinos gocen de los mismos derechos en esos países.



De lo contrario en caso de no existir reciprocidad ni compensación entre el país de origen de la persona que goza del servicio y la Argentina, el Estado estará facultado a exigirle a ese país una compensación por los servicios prestados.



Como última instancia, sólo en el supuesto en que no exista reciprocidad de trato, ni convenio de compensación entre la Argentina y el Estado del cual proviene el residente transitorio, temporal o precario, se faculta al Poder Ejecutivo a establecer 'tasas retributivas' o 'aranceles' para afrontar el costo de los servicios de salud y educación.



La iniciativa fue firmada también por los diputados oficialsitas Waldo Wolff, Eduardo Amadeo, Facundo Suárez Lastra, Julián Dindart, David Schlereth, Gustavo Menna, José Carlos Núñez, Martín Hernández y Estela Regidor, entre otros.



Esta mañana, a través del jefe de Gabinete Marcos Peña, el Gobierno avaló la posibilidad de cobrar la atención a extranjeros en hospitals públicos



Peña calificó de "valiente" la postura del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de cobrar las prestaciones de salud a los extranjeros en los hospitales de su provincia.



"La posibilidad de que esto se debata en el Congreso y se pueda dar un marco general para todas las provincias podría ser algo que nosotros veríamos con buenos ojos", dijo en rueda de prensa.



Peña confió en que ese debate puede darse "maduramente" y advirtió que "es un error muy bajo querer asociar esta discusión a cualquier vinculación de xenofobia o discriminación".







