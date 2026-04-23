Detuvieron a un trader acusado de estafas: exhibía una vida de lujo en redes y captaba inversores

Lucas Gabriel Forastieri fue arrestado en Luján tras una investigación por maniobras fraudulentas iniciadas en 2017.

El acusado fue detenido en Luján tras una investigación por presuntas estafas a inversores.

La policía bonaerense detuvo a Lucas Gabriel Forastieri en Luján , acusado de estafas vinculadas a inversiones financieras , tras una investigación de la fiscalía del departamento judicial de Mercedes que se originó por denuncias de personas que aseguraron haber perdido dinero luego de confiar en sus promesas de ganancias .

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En redes sociales, Forastieri construía una imagen de éxito : autos de alta gama, viajes a destinos exclusivos y vuelos privados formaban parte de una narrativa aspiracional con la que se presentaba como experto en inversiones . Como trader, mostraba resultados positivos y una aparente capacidad para navegar con éxito el mundo financiero.

Sin embargo, al menos tres inversores comenzaron a cuestionar ese relato. Según denunciaron, las operaciones que habían iniciado con él dejaron de generar los retornos prometidos y, con el paso del tiempo, tampoco pudieron recuperar el capital invertido .

El trader construía una imagen de éxito en redes mientras crecen las acusaciones en su contra.

De acuerdo con la información difundida por la Departamental Mercedes del Ministerio Público Fiscal, el acusado “ dejó de abonar los intereses prometidos, y a pesar del reclamo de los damnificados dio todo tipo de evasivas de manera permanente y entregó pagarés y cheques pertenecientes a una presunta entidad bancaria de Uruguay que era apócrifo ”.

La investigación también señala que, en 2024, Forastieri intentó saldar una deuda ofreciendo un departamento. Sin embargo, la víctima comprobó que el acusado no era propietario del inmueble y que la propiedad ni siquiera estaba construida.

69e8e6809850b La Justicia busca determinar el alcance de la presunta operatoria fraudulenta.

El monto reclamado por uno de los denunciantes supera los u$s170.000, lo que refuerza la magnitud de la presunta maniobra fraudulenta.

La intervención judicial y la detención

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial Mercedes, que reunió elementos de prueba suficientes para solicitar la detención.

“Por los hechos tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigaciones Completas del Departamento Judicial Mercedes. Tras recabar una serie de elementos de interés, se solicitó ante el Juzgado de Garantías N° 1 la orden de detención del sujeto la cual fue concedida y efectivizada en la jornada del lunes con colaboración de personal de DDI Luján", informaron fuentes judiciales.

El arresto se concretó en su domicilio en Luján, con participación de efectivos de la DDI local.

Un esquema que se remonta a 2017

Según el análisis inicial de la causa, las operaciones investigadas comenzaron en 2017 a partir de acuerdos entre particulares. Un año después habrían surgido los primeros inconvenientes, cuando los inversores dejaron de percibir ganancias y encontraron dificultades para retirar su dinero.

Con la detención de Forastieri, la investigación busca determinar el alcance total de las maniobras y la cantidad de posibles damnificados, en un caso que expone los riesgos de las inversiones informales promovidas a través de redes sociales.