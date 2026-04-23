La IGJ habilitó una consulta pública para reformar normas y avanzar en criterios de desregulación + Seguir en









La Inspección General de Justicia puso en marcha el procedimiento de elaboración participativa de normas para revisar su marco regulatorio y avanzar en la simplificación de trámites.

La Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso la implementación de un esquema de participación ciudadana para la elaboración y revisión de sus normas, en el marco del proceso de reforma del Estado y desregulación económica impulsado a nivel nacional.

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La medida fue oficializada mediante una resolución general publicada este jueves en el Boletín Oficial, que establece la aplicación del procedimiento de “elaboración participativa de normas” previsto en el Decreto 1172/2003 para proyectos regulatorios de relevancia institucional o impacto significativo.

Según se detalla en los considerandos, el organismo busca revisar integralmente su normativa vigente con el objetivo de eliminar requisitos obsoletos, reducir costos de cumplimiento y simplificar procedimientos para sociedades y entidades civiles. La iniciativa apunta a adecuar el régimen a estándares actuales, con un enfoque en transparencia y apertura del registro.

En ese marco, la IGJ convocó a la ciudadanía, a entidades profesionales, académicas y a cualquier interesado a presentar opiniones, sugerencias y propuestas sobre las regulaciones vigentes, con especial foco en la Resolución General 15/2024.

Las presentaciones podrán realizarse a través de medios electrónicos, mediante un formulario habilitado en el sitio web oficial del organismo, donde también se publicarán los proyectos normativos y su fundamentación. Las contribuciones tendrán carácter no vinculante, aunque serán consideradas en la redacción final de las normas.

Además, la resolución designa a María Emilia Ferraro como responsable de coordinar el proceso participativo, que se aplicará a aquellas iniciativas que, por su alcance o impacto, requieran instancias de consulta pública. Desde la IGJ señalaron que la incorporación de estos mecanismos busca mejorar la calidad técnica de las regulaciones, facilitar su implementación y fortalecer la legitimidad del accionar estatal, en línea con criterios de gobierno abierto.

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