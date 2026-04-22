Reforma laboral: a pedido de un gremio minero, la Justicia volvió a frenar parte de la ley + Seguir en









El fallo beneficia a los trabajadores jerárquicos mineros representados por ASIJEMIN y suspende la aplicación de artículos vinculados a contratación, despidos, indemnizaciones y derechos colectivos.

La cautelar fue dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 63 tras una presentación del gremio minero.

La Justicia volvió a poner un freno sobre aspectos centrales de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Esta vez, la medida fue dictada este miércoles a partir de una presentación realizada por la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), que obtuvo una cautelar para suspender la aplicación de una serie de artículos de la norma sobre el universo de trabajadores que representa.

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La resolución fue firmada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 63, a cargo de Raúl Ojeda, en el marco de una acción de amparo promovida por el sindicato en consonancia de un fallo similar firmado ante una presentación de la CGT. Según planteó la organización, los artículos cuestionados afectan derechos y garantías vinculados al empleo, la representación gremial y la negociación colectiva.

En concreto, la cautelar deja momentáneamente sin efecto, para los trabajadores jerárquicos mineros alcanzados por el reclamo, un conjunto amplio de disposiciones de la llamada Ley de Modernización Laboral N.º 27.802. Se trata de artículos que introducen cambios en puntos sensibles del régimen de trabajo, como las condiciones de contratación, los períodos de prueba, los despidos, las indemnizaciones, las responsabilidades empresarias y distintos aspectos de los derechos colectivos.

Qué cuestionó el gremio minero Desde ASIJEMIN sostuvieron que las normas impugnadas avanzan sobre garantías reconocidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En esa línea, advirtieron sobre un eventual impacto en materias como la libertad sindical, el derecho de huelga, la organización gremial, la acción colectiva y la negociación colectiva.

El gremio también remarcó que la decisión judicial resguarda a su universo de afiliados frente a disposiciones que, a su entender, profundizan la flexibilización laboral y pueden repercutir sobre la estabilidad del empleo, los salarios y otros derechos adquiridos.

La nueva cautelar se suma así a otras resoluciones judiciales que ya habían puesto bajo revisión distintos capítulos de la reforma laboral, en un escenario en el que varios sindicatos y organizaciones vienen recurriendo a la vía judicial para cuestionar el alcance de los cambios impulsados por el oficialismo. En ese marco, en ámbitos gremiales y judiciales ya se interpreta la seguidilla de presentaciones como parte de una estrategia más amplia de la CGT, orientada a que cada actividad impulse sus propios reclamos para obtener frenos parciales sobre la aplicación de la ley. Cautelar Personal Jerágico Mineros