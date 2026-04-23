Vuelven los Looney Tunes al cine: "Coyote vs. Acme" presentó su primer tráiler + Seguir en









John Cena lidera el elenco humano acompañado por Will Forte, Lana Condor y Tone Bell.

"Coyote vs. Acme" llega a los cines en agosto.

Tras haber sido filmada en 2022 y casi archivada por Warner Bros. finalmente Coyote vs. Acme llega a los cines. Esta será la quinta película de Looney Tunes que se estrena en cines, tras su primera aparición en la gran pantalla con el éxito de 1996, Space Jam.

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Dirigida por Dave Green (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) y con guion de James Gunn (Guardianes de la Galaxia, The Suicide Squad), Samy Burch y Jeremy Slater, esta película híbrida de live-action y animación plantea la premisa más absurda y genial del universo Looney Tunes: ¿Qué pasaría si el Coyote decidiera demandar a ACME, la compañía responsable de todos sus productos defectuosos?

John Cena lidera el elenco humano acompañado por Will Forte (conocido por SNL y "The Last Man on Earth"), Lana Condor (protagonista de To All the Boys I've Loved Before) y Tone Bell, en una historia donde la comedia física clásica se encuentra con la sátira corporativa moderna. El resultado es un evento cinematográfico familiar que funciona en múltiples niveles: los más pequeños disfrutarán la animación y el caos visual, mientras que los adultos reconocerán el humor y las referencias.

Tráiler de Coyote vs. Acme Embed - Trailer Teaser - COYOTE vs ACME

Producida por Warner Bros. Pictures Animation, la película representa el regreso triunfal de uno de los personajes más queridos de la historia de la animación. A diferencia de otros intentos de adaptar personajes clásicos, esta producción respeta el legado de Chuck Jones —creador original del Coyote y el Correcaminos— mientras lo actualiza para una nueva era.

El juicio más absurdo de la historia está por comenzar. Y esta vez, el destino del desierto —y el corazón de una nueva generación de fans— está en juego. Una experiencia diseñada para compartir en familia, con pochoclos en mano y risas garantizadas. Coyote vs. Acme llega a los cines el 27 de agosto.