Fuerte apoyo de Lagarde al gradualismo del Gobierno

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, le brindó un fuerte espaldarazo a la política gradualista del Gobierno al considerar que se está "atacando el problema del déficit fiscal con mucha decisión, de manera sustancial y sostenible en el tiempo".



Durante un encuentro organizado por la Universidad Torcuato Di Tella del que también participó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la titular del organismo multilateral de crédito destacó el trabajo del Gobierno al asegurar que "no ataca al déficit fiscal brutalmente sino contemplando la capacidad de la economía argentina y de la sociedad para responder".



"Los ortodoxos podrían argumentar que sería mejor que se haga más rápido, pero en tanto haya decisión y voluntad y se reduzca en un punto el déficit fiscal primario sería un gran logro también", lanzó Lagarde.



Por otro lado, la francesa echó por tierra las versiones que su visita a nuestro país se debía a la puesta en marcha de un plan del FMI para la Argentina: "No estoy acá apra negciar con un programa y no vengo a prestar dinero porque Argentina no lo pidió". En ese contexto, la titular del organismo multilateral sostuvo que su paso por Argentina se debe en el marco del G20 al tiempo que comentó que "por año visito entre unos 30 y 40 países".