Gremialistas que viajaron junto a Triaca a la gira europea se reunieron con Macri

El presidente Mauricio Macri recibió esta tarde a la delegación sindical que viajó a Europa a principios de abril pasado, acompañando al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para interiorizarse de modelos de diálogo social que se utilizan en diversos países. Los gremialistas le expresaron su preocupación por el impacto del avance de la tecnología en las prácticas laborales y hablaron sobre capacitaciones.



Del encuentro -pautado para las 14, fuera de agenda oficial- participaron los dirigentes sindicales de las 62 Organizaciones Ramón Ayala (Uatre); José Ibarra (conductores de Taxis); Fabián Hermoso (químicos); Luis Hlebowicz (panaderos); Noemí Ruiz (modelos), José Alberto Fantini (carne), Luis Pandolfi (tintoreros) y Víctor Brandan (Uocra)



En diálogo con la prensa, Pandolfi sostuvo que fue "una reunión auspiciosa" en la que trataron las preocupaciones que recabaron en su viaje por Europa cada uno de los representantes sectoriales. "Fue de suma importancia el viaje para poder embebernos de la realidad que tiene el mundo", dijo, ya que "creemos que la Argentina no puede estar de espaldas al mundo más en los momentos que se está viviendo". Lo hizo en referencia al avance tecnológico globalizado que afecta al mercado laboral.



En ese sentido, el dirigente señaló que "le transmitimos la preocupación al presidente y está trabajando en ese sentido" ya que "es un tema de agenda que nos preocupa ya que en el tiempo, como dijo el presidente, no vamos a poder tapar el sol con la mano". Pandolfi hizo hincapié en que actualmente y con más asiduidad "las plataformas tecnológicas están dejando mucha gente sin trabajo" y para reducir el impacto es necesario una solución que involucre "a trabajadores, empresarios y al Estado".



Asimismo, el dirigente resaltó que el mandatario enfatizó en buscar la solución "en el diálogo y la capacitación profesional".



José Ibarra, de conductores de Taxis, habló tras la reunión y expuso su mirada. "A nosotros nos toca muy de cerca con Uber", dijo, pero apuntó que "cuando nos criticaban que estábamos en contra del avance de la tecnología y por eso no queríamos Uber les demostramos que hemos trabajado en conjunto con el Gobierno de la Ciudad y hemos sacado una aplicación como BA Taxi".



"A la tecnología no hay que tenerle miedo, lo que si hay que saber cómo capacitarse para hacerle frente y no perder los puestos de trabajo", expresó Ibarra y contó que "el ministro de Trabajo (Jorge Triaca) está llevando adelante las capacitaciones que brinda a los distintos gremios para que cada trabajador en su actividad pueda tener su capacitación"



Para Naomí Ruiz, el encuentro y el viaje "fue importante" y explicó que en su gremio ya están trabajando con tecnología y educando a sus afiliados con capacitaciones. "Los gremios argentinos en su mayoría hemos demostrado y hemos hablado en el intercambio con los países que tenemos ya implementados los primeros pasos de la tecnología, por eso le hemos expresado al presidente que sería bueno que uniéndonos todos empecemos a generar este cambio que es necesario porque a innovación viene y no nos va a esperar y entonces tenemos que adelantarnos para que la caída de puestos de trabajo este renovándose y reacomodándose en otras actividades", concluyó.



"No solo la tecnología y la innovación es un problema", dijo Víctor Brandan de Uocra. Para el gremialista "el mundo está teniendo un problema muy grave que es la digitalización de la economía", destacó al señalar que "hoy se está vendiendo más a través de los portales de internet y que esto en algún momento tenemos que ver como lo enfrentamos".



Junto a Triaca también estuvieron este jueves quienes viajaron en representación de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN); Sindicato Gran Buenos Aires de Obras Sanitarias (Sgbatos); Unión Obrera de la Construcción y Federación Argentina de Empleados de Comercio (Faecys).