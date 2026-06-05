Un concejal de San Isidro tendrá que pagar $12 millones por abusar de una empleada

Se trata de Alberto Montes, concejal en la localidad de Zona Norte por La Libertad Avanza. El hecho ocurrió en octubre de 2023 y quedó grabado por una cámara de seguridad de la oficina.

Alberto Montes, concejal de San Isidro por La Libertad Avanza, acordó pagar $12 millones a una empleada municipal que lo denunció por abuso , luego de que le tocara la cola en un hecho ocurrido en 2023 y que quedó registrado por una cámara de seguridad. El entendimiento fue alcanzado en mayo de este año en el plano civil, aunque la causa penal sigue en curso y podría llegar a juicio oral en octubre .

El episodio ocurrió el 8 de octubre de 2023, cerca de las 5 de la mañana, en la base de la Dirección Municipal de Tránsito de Boulogne . En ese momento, Montes se desempeñaba como inspector municipal, meses antes de asumir su banca como concejal.

Las imágenes de seguridad muestran al entonces empleado ingresando a una oficina y acercándose por detrás a una compañera de trabajo , a quien le toca la cola . La mujer reaccionó de inmediato con un pequeño golpe en señal de rechazo y posteriormente realizó la denuncia.

Según informó el medio local Zona Norte, la identidad de la denunciante permanece bajo reserva y el acuerdo económico fue firmado el 14 de mayo. El monto total asciende a $12 millones y será abonado mediante un esquema de pagos compuesto por un desembolso inicial de $3 millones, dos cuotas de $2 millones y cinco cuotas finales de $1 millón.

Sin embargo, el acuerdo civil no implica el cierre de la investigación penal. El expediente continúa tramitándose bajo la carátula de abuso sexual en el Juzgado Correccional N°5.

El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad de las oficinas.

La defensa de Montes solicitó su sobreseimiento, pero el planteo fue rechazado por la Justicia. Tras una apelación presentada por sus abogados, la causa pasó a la Sala 2 y avanza hacia un eventual juicio oral previsto para octubre.

La reacción política en San Isidro

En paralelo, el caso también generó repercusiones políticas dentro del Concejo Deliberante de San Isidro. El bloque de Fuerza Patria impulsa una iniciativa para remover al edil de su cargo, aunque por el momento no reúne los votos necesarios para avanzar con la medida.

Actualmente, el oficialismo que responde al intendente Ramón Lanús y sus aliados cuentan con 14 de los 24 concejales del cuerpo legislativo local.

“Cuando una mujer denuncia haber sido víctima de abuso, de violencia, el Estado, el Intendente, no puede mirar para otro lado, y nosotros, como representantes del pueblo, tampoco. No podemos pedirles a las vecinas de San Isidro que confíen en las instituciones si se protegen entre sí”, sostuvo al respecto Estefanía Rivadulla, del Frente Renovador, según el medio Zona Norte.

“No podemos hablar de transparencia, de valores y de respeto mientras elegimos el silencio frente a hechos que conmocionan a toda la comunidad. La política no puede convertirse en un refugio de impunidad”, agregó Rivadulla1.

Por otra parte, sectores de la oposición también pusieron el foco sobre la capacidad económica de Montes para afrontar el acuerdo alcanzado. Según trascendió, el concejal percibe una dieta neta cercana a los $2 millones mensuales y, de acuerdo con la normativa vigente, no puede desarrollar actividades comerciales en paralelo mientras mantenga ese ingreso proveniente de la función pública.