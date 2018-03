El proyecto del Ejecutivo dado a conocer este lunes a trav és de ámbito.com, que tendrá como foco la disolución del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para reemplazarlo con un nuevo organismo de igual nombre, comenzó a encender alarmas en el arco político. Uno de los primeros en cuestionar parte de lo difundido fue el diputado nacional del Frente Renovador por la Ciudad Marco Lavagna, quien en diálogo con este medio remarcó que "lo más preocupante es que en este borrador, el nuevo organismo pareciera ser que tiene voz pero no tiene voto" para planificar las políticas estadísticas.



Luego de la polémica iniciada por la difusión del anteproyecto que se encontraba en proceso en el Ministerio de Hacienda, y que tenía como fin disolver el INDEC, el Gobierno confirmó que se encuentra elaborando un nuevo texto para delinear el futuro de la política estadística nacional. Este, también apuntará a la disolución del renombrado instituto pero con la salvedad de que sería reemplazado por otro organismo con el mismo nombre pero con una reformulación de su constitución.



Además incluirá la creación del Consejo Nacional de Información estadística (CNIE), encargado a partir de su sanción de dictar un Plan Estadístico Nacional que será vinculante para los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional. Al ser consultado por este medio, Lavagna sostuvo que aún no hay un lineamiento difundido oficialmente y que en base a lo que se sabe hasta ahora "se trata por un lado de un avance sobre la autonomía" funcional, estructural y presupuestaria del organismo, el cual pasaría a la órbita de Jefatura de Gabinete.



Por otro lado, remarcó que la inquietud radica en que el Director del INDEC no tendrá voto dentro de dicho Consejo. "Lo más preocupante es que en este proyecto, el futuro organismo pareciera ser que tiene voz pero no tiene voto, con lo cual terminaría siendo un recolector de datos" en lugar del ente a cargo de coordinar la política estadística, sostuvo el diputado.



Si bien "debe haber coordinación o contacto con el Ejecutivo, no tiene que ser de forma que te condicione" ya que la importancia es "que tenga autonomía de cualquier organismo", aseguró.



Uno de los puntos más resonantes "es quién fija las políticas", sostuvo, y con este proyecto ya no estaría más bajo la órbita del Instituto sino del nuevo CNIE. En caso de concretarse, el Consejo estaría compuestos por nueve miembros, gran parte de ellos funcionarios políticos. Asimismo, sesionaría con quorum de cuatro presentes y la potestad actual del Director del INDEC quedaría diseminada y sin influencia democrática en comparación con el resto de los representantes.



Lavagna señaló que a mediados de la segunda presidencia de Cristina de Kirchner desde el FR "habían generado una propuesta y lineamiento donde distintos referentes se comprometían a plantear cambios al instituto", por entonces muy cuestionado debido a la injerencia de Guillermo Moreno desde la secretaria de Comercio. "Sergio Massa había firmado esos lineamientos, junto con Mauricio Macri y otros candidatos presidenciales de aquel momento, apuntando a buscar la autonomía del organismo", remarcó.



En 2013, Lavagna recordó que habían logrado presentar un proyecto que buscaba reformar el INDEC pero que finalmente no prosperó. "Ahora lo más importante que hay que hacer es que sea un organismo de excelencia técnica con autonomía", cerró.