El crédito sigue sin despegar: los préstamos personales volvieron a caer en septiembre, pero crecen hipotecarios

El financiamiento al sector privado creció apenas 0,3% real en septiembre, pero quedó 1,4% por debajo de un año atrás. La mora y las condiciones de tasas y plazos golpearon a los préstamos personales, mientras los hipotecarios volvieron a destacarse.

El crédito al sector privado volvió a mostrar un crecimiento moderado en septiembre , aunque todavía no logró recuperar los niveles de un año atrás en términos reales. El saldo total de préstamos en pesos alcanzó los $108,8 billones , con un aumento nominal del 2,2% mensual y del 31,5% interanual, según un informe de First Capital Group elaborado a partir de datos del Banco Central (BCRA).

Al descontar la inflación estimada para septiembre, la cartera registró una suba real mensual de apenas 0,3% y una caída del 1,4% frente al mismo mes de 2025 . Para realizar el cálculo, el informe utilizó una estimación de inflación del 1,9% mensual y del 33,2% acumulado en doce meses, dado que el dato oficial del INDEC todavía no fue publicado.

“Por segundo mes consecutivo, tenemos un crecimiento real muy modesto, las operaciones con tarjeta de crédito, las prendarias e hipotecarias, aportaron al saldo positivo. El aumento nominal promedio anual de 2,2 billones de pesos actual, no alcanza para igualar, en términos reales, la cartera de hace doce meses”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Uno de los segmentos que muestra mayores dificultades es el de los préstamos personales . El saldo alcanzó los $22,3 billones , con un crecimiento nominal del 1,8% mensual y del 22,7% interanual.

Sin embargo, al ajustar por inflación, la cartera cayó 0,1% frente a agosto y 7,9% en comparación con septiembre del año pasado .

La tendencia negativa se extiende durante prácticamente todo el último año: en 11 de los últimos 12 meses los préstamos personales registraron caídas en términos reales.

Según Barbero, el deterioro está relacionado con el aumento de los clientes que presentan dificultades para cumplir regularmente con sus obligaciones y con condiciones poco atractivas para asumir nuevas deudas. “La cantidad de deudores que no llegan a pagar sus deudas con regularidad han frenado la actividad de esta línea y todos los esfuerzos del sector financiero se dirigen a recuperar a los clientes en mora”, explicó.

A su vez, señaló que los usuarios “no encuentran condiciones atractivas para endeudarse nuevamente, debido a su ingreso disponible, las tasas de mercado y los plazos de los créditos”.

Las tarjetas encontraron un piso, pero siguen debajo de 2025

El financiamiento mediante tarjetas de crédito alcanzó los $25,6 billones, con una expansión nominal del 2,1% mensual y del 18,6% interanual. En términos reales, el saldo avanzó 0,2% durante septiembre, aunque todavía se encuentra 11,1% por debajo del nivel de un año atrás.

Desde First Capital señalaron que, después de dos meses consecutivos de caídas, la cartera habría encontrado un piso. Las expectativas ahora están concentradas en las promociones de comercio electrónico, que podrían impulsar tanto el financiamiento con tarjetas como los créditos comerciales.

Sin embargo, la mora también condiciona a este segmento: el incremento de deudores con dificultades de pago llevó a los emisores a reducir los límites de crédito, lo que impactó sobre el tamaño total de la cartera.

Los hipotecarios vuelven a destacarse

La principal excepción dentro del crédito en pesos continúa siendo el segmento hipotecario, incluidos los préstamos ajustables por UVA.

El saldo llegó a $9,1 billones, con un crecimiento nominal del 5,4% mensual y del 73% interanual. En términos reales, avanzó 3,5% en septiembre y 29,8% frente al mismo mes de 2025.

Según el informe, el sector recuperó dinamismo durante los últimos tres meses, favorecido por una menor inflación, que brinda mayor previsibilidad a quienes evalúan tomar un crédito de largo plazo. También incidieron las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía para facilitar a los bancos el acceso a fondeo de mayor plazo y permitirles renovar su oferta crediticia.

Los préstamos prendarios, por su parte, alcanzaron los $6,6 billones. Crecieron 3,2% nominal y 1,3% real durante septiembre, aunque en la comparación interanual todavía registraron una caída real del 10,1%.

Qué pasó con los créditos a empresas

Los préstamos comerciales alcanzaron un saldo de $36,9 billones, con un incremento nominal del 1,6% mensual y del 37,9% interanual.

Descontada la inflación, cayeron 0,3% durante septiembre, pero se mantuvieron 3,5% por encima del nivel registrado un año atrás. First Capital señaló que la evolución de esta cartera estuvo caracterizada durante los últimos doce meses por pequeños avances y retrocesos en términos reales. Las expectativas están puestas ahora en las promociones de ventas online previstas para octubre, que podrían aportar mayor dinamismo a la actividad comercial.

Fuerte crecimiento de los préstamos en dólares

A diferencia de buena parte del crédito en pesos, el financiamiento en moneda extranjera mantuvo un fuerte ritmo de expansión. El saldo total alcanzó los u$s26.170 millones, con un crecimiento del 3,7% mensual y del 39,8% interanual.

Los créditos comerciales explicaron el 74,2% de la deuda en dólares y crecieron 39,4% frente al año pasado. Según el informe, la incorporación de sectores no vinculados a la exportación entre los potenciales tomadores contribuyó a mantener elevada la demanda.

También se destacó el financiamiento en dólares mediante tarjetas de crédito, que saltó 28,2% mensual, hasta US$859 millones, impulsado por las compras en el exterior y el turismo.