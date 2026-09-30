Brasil se polariza: Lula y Flávio Bolsonaro definen el rumbo económico entre el Estado presente y el libre mercado

La disputa del 4 de octubre expone proyectos opuestos para el PBI, la energía y el mercado laboral, en medio de la cautela del Banco Central por la inflación y la resistencia del empleo en máximos históricos.

La contienda del 4 de octubre expone proyectos opuestos para el PIB, la energía y el mercado laboral, en medio de la cautela del Banco Central por la inflación y la resistencia del empleo en máximos históricos.

El próximo domingo 4 de octubre, el electorado brasileño acudirá a las urnas para definir el rumbo económico del país, polarizado entre el modelo desarrollista promovido por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la plataforma más cercana al libre mercado capitaneada por el senador ultraconservador Flávio Bolsonaro.

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Pese a compartir metas fundamentales como la estabilidad fiscal, la contención de la inflación y lógicamente la búsqueda del crecimiento económico, ambos candidatos difieren radicalmente en el rol que debe asumir el Estado para alcanzarlas.

Al Estado interventor promovido por el oficialismo progresista se contrapone el Estado mínimo que defiende el dirigente de extrema derecha, quien en los últimos sondeos se ubica en situación de empate técnico con Lula de cara a una eventual segunda vuelta.

El economista Mauro Rochlin, profesor de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), señaló que "Lula, con sus propuestas y políticas, se ha mostrado más intervencionista y desarrollista, ya que defiende la idea de que el Estado tiene un papel importante y estratégico en el desempeño de la economía; l a idea de que el Estado puede acelerar el crecimiento e impulsar la demanda".

Lula propone un Estado interventor y desarrollista, mientras Bolsonaro aboga por un Estado mínimo.

La propuesta de Bolsonaro, en cambio, defiende una menor intervención del Estado y una mayor desregulación del mercado para que las empresas operen con más libertad, agregó Rochlin.

El detalle de la parte fiscal

Frente a un déficit nominal que tocó el 9,34% del PBI en julio y una deuda pública consolidada en el 82,5% del producto, la estrategia macroeconómica impulsada por Lula da Silva apunta a preservar el marco fiscal vigente mientras acelera las inversiones estatales en infraestructura, desarrollo industrial y áreas estratégicas para dinamizar la actividad económica.

De esta manera, el Estado seguiría utilizando empresas públicas, bancos estatales, compras gubernamentales y crédito para estimular actividades clave.

Lula busca preservar el marco fiscal y acelerar inversiones estatales.

Por su parte, Bolsonaro, plantea un "tijeretazo" al Estado con la eliminación de al menos diez ministerios, menos cargos y menores gastos administrativos. Además, propone retomar el Programa Nacional de Privatizaciones y ampliar las concesiones cuando considere que la presencia del Estado dejó de ser necesaria.

El programa del candidato liberal, quien se define como admirador de Javier Milei, contempla la meta de alcanzar superávits primarios, ajustar los gastos discrecionales y recortar la estructura administrativa del Estado.

Según analistas del mercado, el desequilibrio fiscal y una inflación que podría volver a superar el techo de la meta del 4,5% este año son los factores centrales que impiden al Banco Central de Brasil aplicar recortes más agresivos en la tasa Selic, actualmente fijada en el 13,75% anual.

Incentivos

Con el objetivo de reactivar una economía en desaceleración, que prevé un crecimiento del 2% para este año, según las últimas estimaciones, Lula propone lanzar una nueva etapa de su programa de inversiones en infraestructura, la cual articulará recursos del presupuesto, empresas estatales, financiamiento público y capital privado.

Por su parte, Bolsonaro apuesta por las concesiones, las asociaciones público-privadas y el capital privado.

Bolsonaro plantea recortes y privatizaciones.

Política industrial y energía

La política industrial marca otra brecha entre ambas plataformas de gobierno: la propuesta de Lula apoya la reactivación manufacturera en un esquema de intervención estatal activa, apoyado en líneas de crédito subsidiado, la canalización de compras públicas, cláusulas de contenido nacional y exenciones dirigidas a sectores clave.

En cambio, Flavio Bolsonaro promueve reducir los costos de producción, aumentar la competencia, mejorar la seguridad jurídica y ampliar la apertura comercial.

En el sector energético, Lula le otorga a la estatal Petrobras un papel estratégico enfocado en la exploración, la transición energética y las inversiones en infraestructura, mientras que Flávio Bolsonaro propone ampliar la participación privada en la explotación de petróleo y gas natural.

Brasil se polariza entre el desarrollismo de Lula y el liberalismo de Bolsonaro. Justiça Eleitoral

La brecha en los indicadores se traslada al mercado laboral, que continúa mostrándose resiliente pese a la desaceleración general de la economía: la tasa de desempleo cayó al 5,3% en julio, marcando su nivel más bajo en 15 años y alcanzando un récord histórico de 103,3 millones de trabajadores ocupados.

Lula propone mantener la política de valorización real del salario mínimo y defiende reducir progresivamente la jornada de trabajo hasta las 40 horas semanales, sin recorte salarial.

Flávio Bolsonaro, por su parte, plantea dotar de mayor flexibilidad a las relaciones laborales e introducir nuevas modalidades de contratación orientadas a determinados colectivos.