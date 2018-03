Polémica por el INDEC: nuevo proyecto ratifica la dependencia del organismo al Ejecutivo

Ante el conocimiento de un proyecto de Ley elaborado por el Ministerio de Hacienda que establece la desaparición del actual INDEC para convertirlo en INE (con menos atribuciones), que diera a conocer este lunes Ámbito Financiero, el Gobierno a través de la Jefatura de Ministros difundió un nuevo proyecto en el cual están trabajando.



En lo sustancial, la nueva iniciativa plantea la disolución del actual Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) pero crea uno nuevo que mantiene el nombre del INDEC -el proyecto original planteaba reemplazarlo por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas)-, y reformula la constitución del organismo encargado de redactar las políticas en materia de estadísticas.



El organismo encargado de definir las políticas estadísticas será un Consejo Nacional de Información estadística (CINE). Específicamente el proyecto dispone que este Consejo dicte anualmente un Plan Estadístico Nacional vinculante para los organismos del Sistema Estadístico Nacional que establecerá los productos estadísticos a generar, evaluaciones a realizar y formas de diseminación, así como la programación para años subsiguientes de encuestas y censos.



El CNIE estará conformado por siete (7) miembros como se lee en el artículo 52 del nuevo proyecto elaborado por la Jefatura de Ministros.



1. El Secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, que oficiará como el Presidente del CNIE, o quien éste designe en caso de su ausencia;



2. Un (1) representante por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con rango de Secretario de Estado;



3. Un (1) representante por el Ministerio de Desarrollo Social, con rango de Secretario de Estado;



4. Un (1) representante por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), integrante de su directorio;



5. Un (1) representante por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, a propuesta de los integrantes de las Provincias;



6. Un (1) representante de las Universidades Públicas nombrado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN);



7. El Director Científico y de Planificación del CNIE.



Adicionalmente, podrá solicitar su participación en las reuniones del CNIE con voz pero sin voto el Director del INDEC.



A diferencia del proyecto original de Hacienda, se eleva al rango de Secretario de Estado a los representantes de los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social y se dispone que la silla correspondiente al Banco Central deba ser ocupada por un miembro del directorio de la entidad.



De la conformación original propuesta por Hacienda se eliminó un representante de las Universidades Públicas y al director de metodologías del CNIE (antes eran 9 miembros).



Fuentes oficiales del Palacio de Hacienda se ocuparon de señalar que actualmente "el INDEC depende formalmente del Ministerio de Hacienda, y la idea es darle verdadera autonomía". Al tiempo que afirman que "se está trabajando un proyecto para que la misma ley proteja al organismo de estadísticas de abusos como los que se cometieron durante el gobierno anterior". Asimismo descartan cualquier tipo de puja de poder ya que el "proyecto de ley en el que se está trabajando es coordinado por Jefatura de Gabinete, Hacienda y el propio INDEC", sostienen las mismas fuentes.



Por su parte el diputado Fernando Sánchez, al frente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete en diálogo con ámbito.com explicó que la intención de este proyecto de ley "está aún en elaboración y puede eventualmente tener algunas modificaciones". De acuerdo al funcionario "este proyecto esta balanceado" y para su elaboración se tuvieron en cuenta los dos proyectos el del Hacienda y el INDEC. "Me reuní con (el titular de Hacienda, Nicolás) Dujovne y con (el del INDEC, Jorge) Todesca", señaló. A juicio de Sánchez, "este proyecto es superador a los dos presentados".



La explicación de la necesidad de contar con un Consejo integrado por miembros del Ejecutivo y de la sociedad civil, según comentó Sánchez es para ir hacia "un esquema como el que existe en otros países desarrollados". Respecto del INDEC no duda en afirmar que "la independencia metodológica del INDEC será potenciada con su mayor autonomía".



¿De quién dependerá el nuevo INDEC de acuerdo a este proyecto? Preguntó este medio

"Tiene autonomía funcional, estructural y presupuestaria y dependerá la estructura de la Jefatura de Gabinete", respondió Sánchez.



Parte del nuevo proyecto de ley.



En realidad en el artículo 52 del proyecto que elabora la Jefatura de Ministros quien figura con autonomía es el Consejo Nacional de Información Estadística (CNIE) que es un organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, entidad con personería jurídica propia, independencia funcional y autonomía financiera.



Este punto en particular resulta difícil de ver como se implementará habida cuenta que el Consejo Nacional de Información Estadística está conformado por funcionario en actividad, como lo es por ejemplo: el Secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda.



Tampoco queda tan claro el tema de la autonomía pues tanto en el proyecto de Hacienda como en el actual elaborado por la Jefatura de Ministros establece la creación del Consejo que es integrado por una gran mayoría de funcionarios políticos. Además, entre otras funciones este Consejo tiene justamente la de determinar el plan estadístico.



Si bien se considera que todas estas iniciativas implicarían avances en el sentido de asegurar la transparencia de las estadísticas oficiales, hay sectores del Gobierno que preferirían una mayor independencia del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en lugar de subordinarlo a un Consejo en el que los representantes del Gobierno tienen la voz cantante.



Por otra parte, en el nuevo proyecto no se encuentra un artículo, que sí estaba en el proyecto original de Hacienda, por el que el 65% de los agentes encargados de la elaboración de las estadísticas, cualquiera sea su modalidad de contratación, deberá poseer título universitario específico a las funciones que desempeñen.