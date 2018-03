Camioneros rechazó 15% de aumento y anunció que pelearán por el 23%

El secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, cuestionó a los sindicalistas que aceptaron el techo paritario impuesto por el Gobierno nacional y anunció que buscarán romper los topes a los acuerdos salariales.



"Una paritaria del 15% es ficticia, hay algunos que firman hasta el 12%. Los gremios que hoy estamos reclamando somos los que siempre hemos estado del lado de los trabajadores. Por más presiones por parte del Gobierno y por más tapas de Clarín, vamos a seguir adelante y no vamos a firmar: vamos a pelear por el 23%", consideró en diálogo con FM Futurock.



"El Ministerio de Trabajo presiona para que se cierre lo que quiere la patronal. Esto es fácil entonces, podemos cerrar todos los gremios y que el Gobierno maneje la plata de los trabajadores. Algunos muchachos aceptan, les tiran dos tapas en Clarín y salen corriendo a firmar", agregó.



"Hace un mes me retiré de la CGT y fui claro: era un espacio que no representaba a los trabajadores para mí. Nosotros vamos a seguir perteneciendo a la CATT, pero en la CGT son los mismos dirigentes de hace 30 años, que firmaron las reformas laborales de (Carlos) Menem, (Fernando) De la Rúa, y querían firmar la de (Mauricio) Macri. No están a la altura de representar a los trabajadores", enfatizó el dirigente sindical.



En este marco, anunció que si el Poder Ejecutivo busca reactivar el tratamiento de la ley de reforma laboral lanzarán nuevas medidas de fuerza. "Los gremios estaremos en la calle ante cualquier intento de reforma laboral. ¿Se va a parar el país por el Mundial? Lo que hicieron el año pasado con los jubilados despertó a los que estamos al lado de los trabajadores. Si insisten con la reforma laboral vamos a salir a la calle", sostuvo.



Por último, Moyano volvió a desligarse de las denuncias judiciales en su contra por su rol en Independiente. "No hay causas, ni procesamientos ni nada que me impliquen en alguna imputación. Son todas denuncias mediáticas. Va a quedar todo en la nada porque no hay ninguna situación que pueda llevarme a una detención ni nada que se le parezca", subrayó.