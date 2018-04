Cargill suspendió las plantas de Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca

La empresa Cargill suspendi ó por el plazo de diez días las operaciones en sus dos plantas de molienda de granos ubicadas en la localidad santafecina de Villa Gobernador Gálvez y en Bahía Blanca, en el sur bonaerense.



El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros Bahía Blanca-Daireaux enmarcó la medida en un "lock out patronal", en tanto, la empresa atribuyó la paralización a falta de condiciones de seguridad.



Los carteles encontrados esta mañana en los accesos a ambas plantas decían que "a raíz de la reanudación de los paros intermitentes e irregulares" y de "manifestaciones de amenazas", no están dadas las "condiciones de seguridad" para operar".



En tanto, en Santa Fe, el ministro de Trabajo provincial, Julio Genesini, afirmó que se harán "todos los esfuerzos para reconstituir alguna instancia de diálogo que permita solucionar este problema".



El prosecretario general del sindicato, Diego Márquez, aseguró que la medida constituye un "lock out patronal por diez días sin goce de sueldos".



El dirigente sindical confirmó que el argumento de la empresa para disponer la suspensión de las tareas fueron las medidas de fuerza que los trabajadores estaban desarrollando "para defender compañeros que fueron despedidos".



A raíz de ello, el gremio representado por Marquez radicó este mediodía una denuncia ante las autoridades del ministerio de Trabajo bonaerense.



"La misma estrategia se sigue respecto de las plantas de Punta Alvear y Villa Gobernador Gálvez. A todas luces la actitud de la empresa se opone al legítimo ejercicio de derecho de huelga de los trabajadores", agregó la presentación ante el Ministerio de Trabajo.



Los denunciantes responsabilizaron "en forma exclusiva a la patronal de cualquier daño, perjuicio o consecuencia que su irresponsable accionar pueda provocar en la salud y vida de los trabajadores, así como también en las propias instalaciones de la planta".



En el inicio del conflicto, la empresa despidió a 44 empleados, de los cuales 33 continúan con sus reclamos, mientras que los 11 restantes aceptaron retiros voluntarios.