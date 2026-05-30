Federico Luis, el argentino que ganó en Cannes: "Es más importante concentrarse en el cine que en discusiones políticas sin fin"

El director recibió la Palma de Oro en Cannes por "Para Los Contrincantes", una coproducción entre México, Chile y Francia.

El pasado 23 de mayo, un argentino ganó la Palma de Oro por Mejor Corto en el Festival de Cannes. Su nombre es Federico Luis y su obra se titula “Para Los Contrincantes” , un retrato crudo sobre el boxeo infantil mexicano. Sin embargo, lo llamativo es que no figuraba como un cortometraje argentino, aunque haya sido uno el que recibió el premio, ya que se trataba de una coproducción entre México, Chile y Francia. La paradoja es que en esa misma fecha se celebraba el Día del Cine Nacional. No solo fue un mimo para la industria, sino también un recordatorio de lo que implica hacer películas hoy.

Un nene sube al ring con un cabezal protector rojo. No se sabe si aún tiene dientes de leche o si va al colegio, la única certeza es que esta no es su primera pelea: el boxeo infantil es bastante común y popular en México. Con su contrincante intercambia piñas, sangre y lágrimas. “Arriba Damián, no vienes a perder”, le grita quien parece ser su entrenador. ¿Y si Damián no quiere ni ganar ni perder? ¿Y si quizás solo quiere ser un niño?

“Puede hacerle a uno recordar cómo se sentía de niño o incluso ahora, cuando tiene cargando sobre sus espaldas el peso de muchas expectativas, desean que uno pueda cumplir con un objetivo que está más marcado o creado por otros que por uno mismo. Y eso es algo universal y creo que justamente por eso es la película que, si bien nace en el barrio Tepito, México, puede proyectarse en Cannes , en Francia, y emocionar a un jurado de la India”, explicó Federico Luis en diálogo con Ámbito.

Federico Luis es el primer argentino que ganó una Palma de Oro : “Uno sabe que los premios son como unas autopistas hacia las próximas películas y yo tengo ganas de hacer muchas porque siento que estoy recién en el comienzo del camino”. Un hecho histórico que invita al orgullo, pero también a la reflexión. Más del 35% de los estrenos nacionales de este año son coproducciones con otros países, según un informe de GPS Audiovisual. Sin ir más lejos, “El Partido” de Juan Cabral y Santiago Franco también competía en Cannes y figuraba como una producción tanto argentina como española.

Federico Luis (1) Federico Luis es el primer argentino en ganar una Palma de Oro en Cannes.

Periodista: ¿Imaginaba que iba a ganar la Palma de Oro?

Federico Luis: Trato de pensar que lo más importante es tener la oportunidad de mostrar el trabajo que uno hace en un festival como el de Cannes y que ese es el gran premio. Es difícil, no voy a mentir que cuando uno está ahí, a pesar de que se proponga pensarlo de esa manera, siempre llega el momento en que lo desea.

P.: Y así fue, ganó "Para Los Contrincantes". ¿Cómo fue ese momento?

F.L.: Uno trata de que los segundos pasen lento porque sabe que es difícil que vuelva a pasar, que quizás no se repita. O bueno, que independiente se repita o no, es un momento que uno quiere tratar de saborear. De no dejarme caer en una velocidad ajena a la emoción que tengo y poder guardar y percibirlo con la mayor disponibilidad posible.

P.: Fue una gran alegría que un director argentino haya ganado una Palma de Oro, pero también invita a reflexionar porque es una coproducción entre México, Chile y Francia.

F.L.: Las fronteras de la cultura son distintas que las fronteras de la política y de la economía. Este corto es imposible sin los esfuerzos de un grupo que se va haciendo a lo largo de un tiempo, de amistad y de afinidades que se van encontrando, evidentemente por un montón de cercanías culturales que hay en toda Latinoamérica y, en este caso, también con Francia, que ya hace un tiempo empieza a ser la ventana más grande para todos los trabajos que yo vengo haciendo. Entonces, de algún modo, mi sensación es que el corto es lo que es solamente por ese encuentro de todas esas personas de procedencias distintas. Siento que llego a la posibilidad de hacer un corto como este, de poder escribirlo y dirigirlo y de poder filmarlo en México por haber crecido, haber sido educado y haber visto el mundo desde mi lugar como argentino, entonces en un punto es como que esa mirada argentina igual está atravesando todo ese proceso.

P.: Y la coproducción es una herramienta que se fortaleció en este último tiempo para poder seguir haciendo cine.

F.L.: Yo creo que siempre es mucho más interesante que llorar o que quejarse, encontrar las formas de hacer las cosas y que las cosas hablen por sí mismas. Me parece un gesto mucho más interesante de atravesar. Yo nací en el año ‘90 y no he visto ningún momento más complejo que este para el cine argentino, pero sí hablé con cineastas más grandes, que han vivido la historia de nuestro cine en muchas más etapas que yo, y dicen que hemos pasado por situaciones mucho más difíciles, y esta, como todas esas otras, va a pasar también. Me parece que es más importante concentrarse en el cine y en el futuro que entrar en discusiones sin fin sobre partidos políticos que circunstancialmente están en el poder y que pronto se van a ir, y lo que van a quedar para nosotros son las películas.

Federico Luis (2) Federico Luis junto al equipo de "Para Los Contrincantes" en Cannes.

P.: ¿Cómo llegaste a esta coproducción? ¿Tuviste intención de poder financiarla en Argentina?

F.L.: Un día aterricé en este mundo como un meteorito del boxeo infantil en Tepito y de ahí nace el deseo de hacer esta película. Nació conmigo ya en México, en ningún momento pensé en la posibilidad de esta película en Argentina, es una película en ese sentido también muy mexicana.

P.: Y más allá de que transcurre en México, fue un argentino el que vio una historia y decidió contarla.

F.L.: El cine es un lenguaje muy hermoso que tiene infinitas posibilidades y lo que a mí más me interesa es el cine que tiene una mirada fuerte de autor y que tiene adentro de la historia una propuesta de cómo mirar a las personas y al mundo. Ese cine es como una gota de agua que se va colando por una grieta que se filtra, puede entrar por cualquier lado y puede encontrar su forma, ya sea en las coproducciones, en el apoyo internacional o en la independencia absoluta.

P.: Aunque sea un momento crítico para la industria, han aparecido premios y menciones que iluminaron al cine nacional. Por ejemplo, Lucrecia Martel ganó por "Nuestra Tierra" como Mejor Película en el Festival de Londres el pasado octubre. Y ahora estas vos con la Palma de Oro.

F.L: Hay infinitos ejemplos. “La Noche Está Marchándose Ya” de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini, que ahora está cerca a estrenarse, una película con una fuerza muy grande que tuvo premios en todo el planeta. También me emociona el caso de "Tren Fluvial" dirigida por Toto Ferro y Lucas Vignale, que han estrenado en el Festival de Berlín, hecha con un nivel de rebeldía que no puede ser frenada por ningún tipo de contexto político y que de hecho muchas veces un contexto así es lo que le permite existir. Uno no debería estar contento de una crisis, pero como decís: "Mirá, a vos, crisis, que nos estás mirando de frente, mirá esta película, mirá ‘Nuestra Tierra’, mirá ‘La Noche Está Marchándose Ya’, mirá ‘El Tren Fluvial’ o ‘Para Los Contrincantes'. Mirá todo este cine que hay, que no tiene ninguna posibilidad de detenerse por ningún tipo de capricho circunstancial de un grupo de políticos". Uno siempre desearía y le parece justo que lo que una institución pública debe garantizar es la existencia de esas voces que intentan hacer una porta de la cultura sin necesariamente tener un correlato comercial.