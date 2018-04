Trabajo homologó acuerdo entre Carrefour y Sindicato de Comercio con cambios

Luego de la aireada queja de otros supermecadistas, la cartera laboral, la multinacional francesa y el gremio de mercantiles acordaron convertir en no remunerativas las contribuciones patronales del aumento salarial 2018 y el extra que reciben algunos de los trabajadores de la cadena azul y roja. El resto del pacto se mantiene intacto, como anticipó ámbito.com.



La primera versión del acuerdo dejó implícita la posibilidad de que el Estado se haga cargo del 50% de las contribuciones patronales del salario completo, el incremento 2018 y el extrasalarial de todos los trabajadores de Carrefour. Ese desliz provocó las quejas de otros supermercadistas que exigieron públicamente un trato igualitario. Esa medida implicaba que el Gobierno asumía un costo millonario que corresponde a los empresarios. Finalmente, se corrigió y ahora los franceses solo evitarán el pago de las contribuciones sociales respeto del aumento paritario del 15% y del extrasalarial que percibe un grupo de empleados de la cadena, principalmente los que fueron incorporados a tras la adquisición de otros súper como Norte.



"Lo que habían firmado las partes en el acuerdo excedía su ámbito de disponibilidad. Ahora va a ser respecto al incremento a partir de abril en lo respectivo a jubilaciones y pensiones y fondo de empleo", aclararon a este medio fuentes del Ministerio.



El acuerdo incluye cuatro puntos principales. La empresa de capitales franceses, se compromete a "preservar los puestos de trabajo". "Solamente se realizarán acuerdos (retiros) voluntarios con aquellos trabajadores que así lo deseen", indica.



Como informó ámbito.com los retiros serán al 150% del salario, para los trabajadores de mayor antigüedad y para los que están condiciones de jubilarse anticipadamente. Se estima que por esta vía unos 1.000 empleados dejarán la compañía. Actualmente INC S.A., la razón social de Carrefour en el país, declara 18.000 trabajadores. En diciembre de 2015 eran 20.600.



"Se prevé el acceso a cursos de capacitación del Ministerio de Trabajo para los trabajadores que accedan a los acuerdos voluntarios", indica en segundo lugar.



En tanto, otorgará beneficios adicionales a "personas embarazadas, personas de mayor antigüedad, matrimonios, etc."



Por último, se establece que al incremento salarial pactado a partir de abril del corriente año se le dará un "tratamiento asimilable a no remunerativo, parcial y transitorio en lo referente a las contribuciones patronales correspondiente al Sistema de Jubilaciones y Pensiones".