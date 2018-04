Schiaretti: "El peronismo tiene todas las chances de ganar en 2019 y gobernar el país"

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, consideró que "el peronismo tiene todas las chances de ganar en 2019" las elecciones presidenciales, pero advirtió que para lograrlo "tiene que dejar atrás al kirchnerismo", al que calificó como "un modelo que está absolutamente agotado".



Luego de haber sido anfitrión del segundo encuentro del peronismo no kirchnerista que reunió a gobernadores, al massismo y al randazzismo, Schiaretti endureció su postura respecto a la estrategia electoral que debería realizar el PJ, al excluir al sector que lidera la expresidenta Cristina de Kirchner.



Para el mandatario cordobés, el peronismo "tiene que dejar atrás al kirchnerismo" porque "es un modelo que está absolutamente agotado", según manifestó en su cuenta oficial de Twitter.



En ese sentido, Schiaretti, uno de los gobernadores peronistas que tiene mejor relación con Cambiemos, advirtió que "para ser una verdadera alternativa en 2019 tiene que ser un peronismo republicano, federal y democrático".



A la hora de opinar sobre el rol del peronismo como principal fuerza opositora, Schiaretti planteó que este espacio "debe dar gobernabilidad para evitar las crisis, dándole al gobierno nacional las leyes que necesita para su programa de gobierno, pero no cogobernar".



"Insisto en que debemos dar gobernabilidad, pero nuestra función no es cogobernar el país. El resultado de las políticas aplicadas por el gobierno nacional es exclusiva responsabilidad de ellos", planteó el gobernador cordobés.