"Teníamos que aplacar los temores, lo más importante es evitar una crisis"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, remarcó que "teníamos que enfrentar los temores y aplacarlos" porque "evitar una crisis es lo más importante", al justificar las medidas tomadas por el Gobierno, que incluyeron la suba a 40% de la principal tasa de interés, para frenar la escalada en la cotización del dólar.



"Es indudable que las tasas más altas pueden impactar en la productividad, aunque depende de cuánto dure. Pero la Argentina sufrió muchas crisis en el pasado, tenemos que asegurarnos que no pase más. Queremos evitar crisis como las que tuvimos", explicó.



Dujovne atribuyó el alza de la moneda estadounidense a una serie de factores, y entre los principales mencionó a "un fenómeno de apreciación del dólar a nivel mundial y los 'ruidos domésticos' vinculados al temor del proyecto de tarifas de la oposición", al que calificó como "irresponsable" por el costo fiscal que generaría. "Pretender fijar la política tarifarias desde el Congreso no es adecuado", criticó.



"Teníamos que enfrentar los temores y aplacarlos, mostrar que la Argentina camina inexorablemente al equilibrio fiscal", agregó en declaraciones a radio Mitre.



El funcionario describió que "sin duda es un tipo de cambio muy competitivo, más que el del inicio de la gestión cuando salimos del cepo cambiario", aunque adelantó que "si en el futuro las monedas de los otros países tienden a apreciarse, al peso le pasará lo mismo".



Admitió además que el Gobierno deberá "adaptarse a un contexto internacional un poco más duro", pero se mostró "convencido" de que "con las herramientas que tenemos no tendremos crisis como las del pasado". "Muchas veces la Argentina tuvo crisis por no tener tipo de cambio flotante, que es el que permite absorber los shocks", añadió.



"La población tiene que estar tranquila, hay un equipo y vamos por el buen camino. Tenemos que seguir creciendo y seguir bajando la pobreza. Es el duro camino del desarrollo: ir creciendo lentamente. Queremos seguir por ese camino", concluyó.



Este viernes, el dólar frenó la escalada alcista de los últimos días y retrocedió 72 centavos respecto al cierre de la víspera, en $ 22,28, tras el fuerte incremento de la tasa de interés al 40% dispuesta por el Banco Central (BCRA) y el anuncio de una reducción adicional del gasto público realizado por Dujovne.



Poco antes de la apertura de los mercados, la intervención conjunta buscó poner un límite a la depreciación del peso que ayer terminó con una devaluación del 7% frente al dólar al cerrar la rueda en $ 23.



En un comunicado difundido antes del comienzo de las operaciones, el Banco Central anunció que resolvió aumentar "la tasa de Politica Monetaria en 675 puntos a 40%".



"Asimismo, se amplía el ancho del corredor de tasas. Las tasas a 7 días se ubicarán en 47% para el pase activo y 33% para el pase pasivo. Las tasas a un día subieron a 57% para el pase activo y 28% para el pasivo", añadió la autoridad monetaria.



El BCRA decidió también ponerle un freno al drenaje de divisas al establecer que la posición global neta positiva de moneda extranjera de los bancos computada en saldos diarios al tipo de cambio de referencia no podrá superar el 10% de la responsabilidad patrimonial computable o los recursos propios, a partir del próximo lunes, un porcentaje que en la actualidad se ubica en el 30%.



El Central advirtió, además, que no dudará en volver a subir el costo del dinero "para garantizar el proceso de desinflación" y con el objetivo de defender su meta de 15% para el corriente año.