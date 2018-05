Dujovne anunció ajuste en la política fiscal y reduce meta de déficit a 2,7%

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció cambios en las metas fiscales y redobló la apuesta para reducir el déficit al corregir la estimación de déficit a 2,7% del PBI desde los 3,2% previstos hasta ahora. El resultado financiero, en tanto, va a bajar en la misma proporción dado que la cuenta de intereses de este año va a ser "estable", del 6% al 4,9% del PBI, dijo el funcionario minutos antes de la apertura del mercado cambiario. Con la reducción de la meta del déficit, Dujovne aseguró que significará un ahorro de u$s 3.200 millones.



La conferencia de prensa del titular de Hacienda se dieron en el marco de la corrida en el mercado contra el peso que lo llevó ayer a su récord histórico de $ 23. Este viernes, el Banco Central resolvió aumentar la tasa de política monetaria en 675 puntos, a 40%, para intentar frenar la corrida cambiaria que viene erosionando las reservas internacionales desde el 5 de marzo. Asimismo, la autoridad monetaria amplió el ancho del corredor de tasas: las tasas a 7 días se ubicarán en 47% para el pase activo y 33% para el pase pasivo; las tasas a un día se ubican en 57% para el pase activo y 28% para el pasivo.



Luego del anuncio y la suba de tasas diespuesta por el BCRA, el dólar se desinfló para cotizar aún por encima de $ 22 pero muy por debajo de los $ 23,30 a los que se llegó a vender ayer en algunos bancos.



"Esto va a representar un ahorro de 3.200 millones de dólares", destacó Dujovne, quien admitió que el ajuste impactará de lleno en las obras públicas: anticipó que se destinarán 30 mil millones de pesos menos para infraestructura, con el fin de cumplir con las nuevas metas fiscales.



"Nos duele tocar el presupuesto de la obra pública, pero entendemos en este contexto que necesitamos acelerar el camino hacia la convergencia fiscal en medio de intentos populistas de la oposición", dijo el ministro de Hacienda.



Dujovne sostuvo que el objetivo central del recorte del gasto es "la convergencia" al equilibrio fiscal, para dar "una clara señal" al mercado. "Hay una decisión innegociable de este Gobierno, que es converger al equilibrio fiscal", subrayó.



Según el funcionario, la Argentina "no puede seguir viviendo de prestado. Por eso, aceleramos este proceso (de reducción del déficit) para dar señales contundentes de hacia dónde vamos".



Dujovne enfatizó que el objetivo del Gobierno es "llevar tranquilidad" a la población, a pesar de la disparada del dólar. "Estamos dando mensajes contundentes", resaltó el ministro, quien a la vez subrayó que el Banco central "tiene todo nuestro apoyo para hacer todo lo que tenga que hacer con el fin de alcanzar la meta de inflación del 15% para este año".



En ese sentido, Dujovne ratificó que -pese a la volatilidad del mercado cambiario y el ajuste en las cuentas públicas- "las metas de inflación no se cambian, porque son las que organizan nuestro programa económico". A fines del año pasado, el Gobierno anunció que las metas de inflación serán del 15% este año, 10% en 2019 y 5% en 2020, porcentajes que este viernes fueron ratificados por el ministro de Hacienda. Admitió que la suba del dólar "tiene un traslado a precios". "Puede ser que en mayo tengamos un impacto más alto del que esperábamos", reconoció el ministro.



Dujovne consideró que existen tres componentes que están afectando la marcha del mundo financiero e impactan en la Argentina: la suba de tasas en EEUU, la apreciación del dólar en el mundo y lo que calificó como "incertidumbre interna" por "proyectos irresponsables" de la oposición para modifica la política tarifaria de los servicios públicos.



"Ante esas presiones demagógicas, ratificamos la política fiscal", afirmó el ministro quien además reiteró que no habrá cambios en las definiciones sobre los nuevos esquemas tarifarios de los servicios públicos. Es que la oposición insistirá con su proyecto de retrotraer los incrementos en la luz, el gas y el agua a valores de fines del año pasado. De todos modos, el Gobierno ya anticipó que si esa ley sale como está planteada será vetada.





