FMI apoya "plenamente" la política cambiaria de Argentina

Mientras la fecha de la reunión del board del FMI ya tiene fecha para el próximo viernes, desde el organismo internacional dijeron que apoyan "plenamente" la política cambiaria de la Argentina.



"Argentina tiene un tipo de cambio flotante, cuyo nivel es determinado por el mercado", explicó un vocero del Fondo.



"Las autoridades están comprometidas con este régimen de divisas como un punto clave del marco de metas de inflación", agregó, en clara alusión a la política de metas inflacionarias que lleva adelante el Banco Central.



Respeto a las condiciones del préstamos stand by, desde el organismo sostuvieron que "el FMI no establece condicionalidad para un nivel particular del tipo de cambio como parte de un programa y en este sentido no ha habido discusiones sobre un objetivo específico para el tipo de cambio".



"El tipo de cambio debe seguir siendo determinado por las fuerzas del mercado, y el Banco Central continuará utilizando todas las herramientas de política que están a su disposición", agregó.