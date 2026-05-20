Una delegación del Mercosur viajó al país para ver el avance de proyectos financiados por el bloque

La visita oficial tuvo lugar entre el 13 y el 15 de mayo. Los proyectos sobre los que se enfocó la delegación son: La Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Trenes Argentinos Cargas y el Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA).

La delegación dijo presente en Buenos Aires entre el 13 y el 15 de mayo.

Una delegación del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) recorrió en Buenos Aires distintos proyectos financiados por el organismo regional, con foco en iniciativas vinculadas a infraestructura, ciencia y desarrollo productivo. La misión se llevó adelante entre el 13 y el 15 de mayo y estuvo encabezada por el coordinador ejecutivo de la Unidad Técnica FOCEM, Luciano Wexell Severo, quien mantuvo reuniones junto a representantes de la Unidad Técnica Nacional del FOCEM en Argentina.

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Durante la visita, la delegación mantuvo encuentros de trabajo con equipos técnicos de tres proyectos actualmente financiados en el país :

“La posibilidad de realizar las visitas y mantener extensas reuniones con los equipos técnicos responsables por el empuje de los proyectos en Argentina nos permite fortalecer la agenda y crear expectativas positivas hacia los próximos meses”, afirmó Wexell Severo sobre al visita.

El funcionario también destacó “el éxito del IBioBA, en el marco del proyecto pluriestatal Biotec, ya finalizado y en etapa de cierre administrativo”.

La UNAJ fue inaugurada en el año 2009.

Sobre la situación de otras iniciativas financiadas por el fondo regional, sostuvo que el proyecto de la UNAJ es el más antiguo, que estuvo paralizado pero que ahora "fue retomada en un buen ritmo”. Además, remarcó que “el proyecto del Ferrocarril Urquiza es fundamental para el país, para el MERCOSUR y engrandece al FOCEM”.

La relación entre el FOCEM y Argentina

En sus 20 años de funcionamiento, el FOCEM otorgó a la Argentina financiamiento no reembolsable para seis proyectos, por un total de u$s85 millones.

Entre las iniciativas nacionales que destaca el FOCEM, se encuentran:

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en Paso de los Libres: u$s23,5 millones.

Mejoramiento de infraestructura en 72 centros educativos estatales de Santa Fe: u$s8,5 millones.

Obras prioritarias de recuperación del Ferrocarril Urquiza: u$s29,8 millones.

Consolidación de la UNAJ como polo de desarrollo productivo y social: u$s13,9 millones.

Además, desde el organismo dependiente del MERCOSUR recordaron que el país participó en dos programas regionales junto a otros Estados Parte:

Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA).

Investigación, Educación y Biotecnologías Aplicadas a la Salud (Biotec).

Según detallaron desde el organismo, en el presupuesto 2026 todavía quedan disponibles u$s6,2 millones para nuevos proyectos en el país.

Qué es el FOCEM

El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR es el principal mecanismo de financiamiento regional creado por los países del bloque para reducir asimetrías económicas y estructurales entre sus miembros.

El organismo se financia mediante aportes de los Estados Parte y destina recursos a proyectos vinculados con infraestructura, competitividad empresarial y desarrollo social.